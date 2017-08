Schalkes Tedesco erwartet "heißen Tanz" in Berlin

Bundesligist FC Schalke 04 tritt am Montagabend (14.08.2017/18.30 Uhr) in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals beim Nordost-Regionalligisten BFC Dynamo an. Trainer Domenico Tedesco erwartet bei seinem Pflichtspiel-Debüt für die Königsblauen "einen heißen Tanz. Der BFC ist ein Team, das schnell nach vorne spielt und viele Flanken auf die großen Spieler in der Box schlägt", sagte der 31-Jährige vor der Partie. "Die Berliner werden gemeinsam mit ihrem Publikum alles geben."

Welche Spieler am Montag in der Startelf stehen werden, ließ Tedesco offen. Bis auf Alessandro Schöpf (nach Kreuzbandverletzung) und Breel Embolo (nach Sprunggelenkverletzung) kann Schalkes Coach aus dem Vollen schöpfen. "Wir nominieren nur Spieler, die wirklich zu 100 Prozent fit sind", so Tedesco.

Höwedes als Kapitän abgesetzt

Nach der schwachen Saison mit Platz zehn im Vorjahr soll auf Schalke in dieser Spielzeit alles besser werden. Vor dem Saisonstart sorgte aber die Absetzung von Benedikt Höwedes als Kapitän für Unruhe. "Auch wenn ich die Entscheidung nicht teile, habe ich diese natürlich zu akzeptieren", zeigte sich der Nationalspieler enttäuscht. Nach der letzten Spielzeit hatte der 29-Jährige gesagt, er gehe davon aus, Schalke-Kapitän zu bleiben - wie in den sechs Jahren zuvor.

Tedesco entschied sich jedoch für Torwart Ralf Fährmann. Es sei "keine Entscheidung gegen Bene" gewesen, so Tedesco, fügte aber hinzu: "Wir wollen die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Zudem ist Ralf sehr kommunikativ und spricht auch Dinge an, wenn diese unangenehm sind".

BFC will sein Image aufpolieren

Der BFC Dynamo kämpft seit Jahren gegen seinen schlechten Ruf wegen gewaltbereiter Fans. Trainer René Rydlewicz möchte ein anderes Bild des früheren DDR-Serienmeisters vermitteln. "Beim BFC geht die Schublade auf, doch das entspricht nicht der Realität" , sagt der frühere Bundesliga-Profi. Die bislang letzten Ausschreitungen habe es vor sechs Jahren gegen Kaiserslautern gegeben. "Seitdem haben uns unsere Fans friedlich unterstützt."

Auch wenn der gebürtige Lausitzer Rydlewicz sein Team als krassen Außenseiter sieht, rechnet er sich etwas aus: "Für uns spricht gar nichts, doch ich traue meinen Jungs alles zu." BFC-Sportdirektor Angelo Vier hat sogar einen Faktor ausgemacht, der ein Vorteil sein könnte. "Wir haben schon zwei Pflichtspiele absolviert, Schalke noch gar keins. Vielleicht kann das für uns sprechen" , meint der zweimalige Torschützen-König der 2. Bundesliga. Freilich müssten die BFC-Spieler "120 Prozent erreichen und Schalke einen Scheißtag" .

14.000 Zuschauer erwartet

Der BFC rechnet gegen Schalke mit rund 14.000 Zuschauern. Ein Besucher-Rekord in der Nachwende-Zeit steht schon vor dem Anpfiff im Jahn-Sportpark fest: Mehr als 12.000 Tickets sind verkauft.

Stand: 13.08.2017, 19:00