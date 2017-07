Die Rückkehr in die 2. Liga startet am Sonntag (30.07.2017) für den MSV Duisburg gleich mit einer schweren Auswärtsaufgabe. Als Aufsteiger gehörte Dynamo Dresden in der vergangenen Saison zu den heimstärksten Teams und marschierte bis auf Rang fünf in der Schlussabrechnung durch.

Trotzdem geht MSV-Trainer Ilia Gruev mit einem guten Gefühl in den 1. Spieltag: "Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt. Die neuen Spieler haben sich gut integriert." Lediglich gegen die stärkeren internationalen Gegner gegen Ende der Vorbereitung mussten sich die "Zebras" geschlagen geben.

Richtige Mischung

Ansonsten zeigte sich der Aufsteiger aus dem Westen schon schnell gefestigt, auch wenn mit Zlatko Janjic und Tim Albutat feste Größen früh in der Vorbereitung wegen Verletzungen passen mussten. Da der Kern der Mannschaft unangetastet blieb und Neuzugänge wie Moritz Stoppelkamp (Mittelfeld), Daniel Davari (Tor) oder Gerrit Nauber (Abwehr) Erfahrung und Potenzial mitbringen, glaubt Gruev , "dass wir eine Mannschaft haben, die der Aufgabe gewachsen ist."

Das gilt gerade auch für den Auftakt in Dresden. "Dort erwartet uns ein euphorisches Publikum und eine starke Mannschaft", weiß MSV-Sportdirektor Ivica Grlic. Zuletzt bot Dynamo Bundesligist VfL Wolfsburg bei einem 3:4 im Test Paroli und deutete dabei an, dass die Abgänge der besten Torschützen Stefan Kutschke (16 Treffer, zum FC Ingolstadt) und Akaki Gogia (10 Treffer, zu Union Berlin) zu Liga-Konkurrenten vielleicht doch kompensiert werden können.

Dresden mit Personalsorgen

Allerdings musste Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus zuletzt gleich sechs Spieler mit Startelf-Potenzial ersetzen. Deshalb stapelt der Coach vor dem Auftakt gegen Duisburg mit einem Lob für den Gegner vielleicht auch ein bisschen tief: "Es kommt eine Mannschaft mit viel Selbstvertrauen, die sich gut kennt und immer sehr kompakt auftritt. Das wird gleich zum Start eine harte Nuss für uns."

Und genau das will Duisburg auf dem Weg zum angepeilten Klassenerhalt ja eigentlich auch sein - eine hart Nuss.

Stand: 28.07.2017, 17:07