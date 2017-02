BVB ohne Götze gegen Hertha BSC

Ohne WM-Held Mario Götze, dafür mit Stammkeeper Roman Bürki anstelle von Roman Weidenfeller im Tor tritt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Mittwoch (08.02.17) im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Ligakonkurrenten Hertha BSC an.

Laut Trainer Thomas Tuchel laboriere Götze an muskulären Problemen, dafür steht Gonzalo Castro als Alternative im Mittelfeld wieder zur Verfügung. Auch Ousmane Dembele ist einsatzbereit. "Es gibt keinen Streit, keine Animositäten" , betonte Tuchel, er sei aber überzeugt, dass Götze "seine Klasse unter Beweis stellen" werde: "Andere haben derzeit mehr Selbstvertrauen und eine bessere Quote, deshalb ist er hinten dran."

Bürki statt Weidenfeller im Tor

Bürki wird den Vorzug gegenüber Roman Weidenfeller bekommen, um nach überstandener Verletzung weitere Spielpraxis zu sammeln. "Ich sehe die Notwendigkeit, Bürki im Rhythmus zu belassen" , äußerte Tuchel, er habe mit Weidenfeller gesprochen, der als Nummer zwei normalerweise im DFB-Pokal zum Einsatz kommt. Dieser habe die Entscheidung zugunsten von Bürki akzeptiert.

Tuchel fordert differenzierte Sichtweise zu Fan-Ausschreitungen

Derweil hat Tuchel zu einer differenzierten Betrachtung der Ereignisse vom vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen RB Leipzig aufgefordert. "Ich habe die Wand nicht als Wand des Hasses wahrgenommen. Die Spruchbänder habe ich in der Vielzahl gesehen, aber nicht einzeln gelesen" , sagte der Coach. Natürlich distanziere man sich von den Inhalten, so Tuchel. "Ich kenne aber Menschen, die in der Wand stehen und in keinster Weise gewalttätig sind. Bei aller Aufklärung sollte es keine Pauschalverurteilung geben" , äußerte der BVB-Trainer.

Er selbst und die Mannschaft hätten erst nach Ende des Spiels gegen Leipzig von den Vorkommnissen außerhalb des Stadions, als sogar Familien mit Kindern von BVB-Hooligans mit Flaschen und Steinen attackiert wurden, erfahren: "Es muss möglich sein, mit Kindern und Familie ins Stadion zu gehen. Wir distanzieren uns von Gewalt, das ist eine Selbstverständlichkeit." Es sei eine Grenze überschritten worden, davon werde man natürlich niemanden freisprechen, so Tuchel.

red/sid/dpa | Stand: 07.02.2017, 15:08