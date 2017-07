Bochum startet ambitioniert gegen St. Pauli

VfL Bochum - FC St. Pauli (Freitag 20.30 Uhr): Bochums Sportvorstand Christian Hochstätter will aufsteigen. In dieser Saison. Angesichts des neunten Ranges in der Vorsaison ein auf den ersten Blick ambitioniertes Ziel. Vor allem, weil der VfL auch mitten in der Vorbereitung den Trainer wechselte und Gertjan Verbeek für Ismail Atalan weichen musste. Die Neuzugänge sind jedoch stark und vielversprechend. Auf der anderen Seite steht mit dem FC St. Pauli die drittbeste Rückrundenmannschaft der Vorsaison auf dem Platz. In ebendieser Rückrunde siegten die Hamburger, die in dem ehemaligen Co-Trainer Olaf Janßen ebenfalls einen neuen Chef an der Seitenlinie haben, in Bochum mit 3:1. Weil auch die Hamburger durchaus zarte Ambitionen nach oben hegen, ist der Auftakt ein echtes Spitzenspiel - das auch sehr ausgeglichen laufen dürfte.