Arminia zum Start mit österreichischer Doppelsechs

Da Tom Schütz wegen Achillessehnenproblemen auszufallen droht, werden aller Voraussicht nach Manuel Prietl und sein Landsmann Konstantin Kerschbaumer am Samstag (29.07.2017, 15.30 Uhr) die Plätze im defensiven Mittelfeld besetzen. " Die Chancen, dass er spielt stehen 50:50. So etwas kann auch schnell abklingen, aber wir werden kein Risiko eingehen ", gab Trainer Jeff Saibene Ende der Woche eher ein pessimistisches Statement zu einem möglichen Einsatz von Schütz.

Außer Nöthe, Brandy und Schütz alle Mann an Bord

Ansonsten steht dem Coach außer Christopher Nöthe (Reha nach Kreuzbandriss), Sören Brandy (muskuläre Probleme) und eben eventuell Schütz der komplette Kader zur Verfügung. In der Offensive rangeln vier Spieler um die beiden Startplätze. Gute Karten hat Fabian Klos, der unter Saibene in der Rückrunde der vergangenen Saison seinen Stammplatz verloren hatte.

Fabian Klos steht in der Startelf.

" Er kam schon sehr gut vorbereitet zur Vorbereitung und hat dann einen super Eindruck hinterlassen, was Ausstrahlung, körperliche Fitness und Einstellung betrifft ", so der Trainer über seinen Stürmer. " Man kann davon ausgehen, dass er Samstag spielt, aber wir sind im Sturm gut aufgestellt und jeder Spieler muss sich Woche für Woche neu beweisen" , will er Klos keinen Persilschein ausstellen.

Teixeira sitzt Dick im Nacken

Nils Teixeira

Neben Kerschbaumer wird auch Rückkehrer Stefan Ortega Moreno im Tor seinen Platz in der Stammelf sicher haben. Die anderen Neuen müssen sich wohl zunächst hinten anstellen.



Einzig Nils Teixeira könnte Routinier Florian Dick auf der Position des Rechtsverteidigers den Platz streitig machen. Der Nezugang aus Dresden konnte in den Test-Einsätzen überzeugen.

Arminia gegen Jahn noch nie verloren

DSC-Coach Jeff Saibene

Wer auch immer spielt: Die Arminen wollen mit einem Dreier in die Saison starten. Ein gutes Omen aus ostwestfälischer Sicht ist die Bilanz des Trainers: Jeff Saibene verlor in sieben Anläufen erst ein einziges Spiel am 1. Spieltag. Und: In den bisherigen sieben Pflichtspielen zwischen dem DSC und dem Neuling aus Regensburg gingen die Oberpfälzer noch nie als Sieger vom Feld. Jahns Trainer Achim Beierlorzer gibt sein Debüt als Cheftrainer einer Profimannschaft.

Stand: 28.07.2017, 15:08