Die Hiobsbotschaft erreichte die Wolfsburger am Mittwoch (16.08.2017): 17-Millionen-Neuzugang John Anthony Brooks hat sich im DFB -Pokal gegen Norderstedt einen Sehnenanriss im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt voraussichtlich rund drei Monate aus. Damit verschärft sich das Abwehrproblem der Niedersachsen, denn mit Jeffrey Bruma fällt ein weiterer Stamm-Innenverteidiger bis auf Weiteres aus. So muss Trainer Andries Jonker im Duell gegen seinen niederländischen Trainerkollegen Peter Bosz wohl auf Robin Knoche und den noch unerfahrenen Neuzugang Felix Uduokhai setzen.

"Keiner hat Lust auf Wiederholung der Relegation"

Auch der holprige 1:0-Pokalerfolg beim Viertligisten Norderstedt schürte nicht unbedingt Optimismus vor dem Saisonstart. "Am Ende musst Du weiterkommen, und das haben wir geschafft" , erklärte der neue VfL-Kapitän Mario Gomez lapidar. Weiter kommen als in die Relegation wollen sie in Wolfsburg auf jeden Fall in dieser Saison. "Eines ist klar: Keiner hat Lust auf eine Wiederholung des Abstiegskampfes und der Relegation" , sagte Jonker.

Die Abgänge der Führungsspieler Benaglio, Gustavo und Rodriguez sowie die zahlreichen Neuzugänge Brooks, Camacho, Dimata, William, Stefaniak, Verhaegh, Uduokhai und Hinds machen die Niedersachsen vor dem Auftakt allerdings zur "Wundertüte".

Borussia Dortmund und der Flow

Und dann gastiert mit Borussia Dortmund nicht nur der Tabellendritte der vergangenen Saison, sondern auch der "Mentalmeister". Zumindest nach Ansicht des Sportpsychologen Matthias Herzog. Der sieht in seiner "Mentaltabelle" am Ende der Saison nämlich Borussia Dortmund mit ihrem neuen Trainer ganz vorn. "Sobald die Mannschaft das Spielsystem von Bosz verinnerlicht hat, kommen sie so richtig in Schwung und spielen sich in einen Flow" , sagt Herzog voraus. Offen ist, ob und wie effektiv das Team Bosz' Spielweise schon gegen Wolfsburg umsetzen kann. Im Supercup gegen die Bayern gelang das mit Ballbesitzfußball gepaarte aggressive Pressing phasenweise schon erstaunlich gut - aber eben nur phasenweise.

Auch in der Causa Ousmane Dembélé hat Herzog einen Rat: Den Titelambitionen des BVB wäre es sogar zuträglich, den wechselwilligen Franzosen zum FC Barcelona ziehen zu lassen. "Ein unzufriedener Dembélé kann die Stimmung im Team vergiften und die Leistung anderer Spieler mit runterziehen."

Vergiften wird der 20-Jährige gegen Wolfsburg allerdings wohl nix, er bleibt zunächst suspendiert. Nicht mit dabei ist auf jeden Fall André Schürrle nach seinem Muskelfaserriss, ebenso wie die Langzeitverletzten Marco Reus, Raphael Guerreiro und Julian Weigl. Dafür zeigten die Neuzgänge wie etwa Maximilian Philipp oder Mahmoud Dahoud im Pokal gegen Rielasingen eine gute Leistung und dürfen auch gegen Wolfsburg auf einen Einsatz hoffen.

Mögliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Knoche, Uduokhai, Gerhardt - Bazoer, Camacho - Blaszczykowski, Didavi, Hinds - Gomez

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Zagadou - Castro, Sahin, M. Götze - C. Pulisic, Aubameyang, Philipp

Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

Stand: 18.08.2017, 08:13