Bereits zum fünftel Mal in Folge eröffnet der Deutsche Meister FC Bayern München die neue Bundesliga-Saison vor heimischem Publikum. Erst ab der kommenden Spielzeit ist das Heimrecht für den Titelträger der Vorsaison nicht mehr garantiert. So aber können die ohnehin schon selbstbewussten Bayern mit noch freudigerer Erwartung in die neue Saison gegen Bayer Leverkusen starten.

Seit der Einführung des offiziellen Bundesliga-Eröffnungsspieles verlor der amtierende Titelträger noch nie seine Auftaktbegegnung. In der Vorsaison fertigten die Bayern Werder Bremen zum Start mit 6:0 ab. Die Arena erwies sich in der vergangenen Bundesliga-Runde als uneinnehmbare Festung für die Ligakonkurrenten. Saisonübergreifend ist der Rekordmeister in seiner Heimstätte seit 22 Partien ungeschlagen.

Video starten, abbrechen mit Escape Leverkusen knackt den KSC in der Verlängerung | Nachtmagazin | 12.08.2017 | 01:03 Min. | Verfügbar bis 12.08.2018 | Das Erste

Für die Leverkusener ist der Aufgalopp in München die denkbar schwerste Aufgabe. Doch Bayer hat sich gegen die Münchener in den vergangenen Jahren sehr beachtlich aus der Affäre gezogen. Bei den letzten 16 Aufeinandertreffen punktete Leverkusen neunmal (drei Siege, sechs Remis). In der vergangenen Saison verlor Bayer in München äußerst unglücklich mit 1:2. FCB-Innenverteidiger Javier Martinez hatte den 2:2-Ausgleichstreffer der Leverkusener ungestraft mit der Hand verhindert. Im Rückspiel sicherte sich Bayer beim torlosen Remis immerhin einen Zähler.

Video starten, abbrechen mit Escape Chemnitzer FC gegen Bayern München - die Zusammenfassung | Sportschau | 12.08.2017 | 12:30 Min. | Verfügbar bis 20.08.2017 | Das Erste

Die Bayern hatten in der Vorbereitung mit erheblichen Verletzungspech zu kämpfen. Jérome Boateng, Javi Martinez, Thiago, Manuel Neuer - die Liste der angeschlagenen Spieler ist lang. Außerdem wird Neuzugang und Superstar James James Rodríguez genauso sicher ausfallen wie Außenverteidiger Juan Bernat.

Auch bei Bayer ist die Personalsituation angespannt. Zu Wochenbeginn mussten mit Kai Havertz, Julian Brandt, Kevin Kampl und Joel Pohjanpalo gleich vier Spieler das Training vorzeitig abbrechen. Neuzugang Sven Bender trainierte nach Wadenproblemen nur individuell. Bei beiden Teams entscheidet sich wohl kurzfristig, wer am Freitag auf dem Rasen stehen kann.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 19.08.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 19.08.2017 | Das Erste

Stand: 18.08.2017, 08:13