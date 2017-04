Fortuna braucht gegen St. Pauli drei Punkte

Die Partie am Freitagabend (21.04.2017, 18.30 Uhr) ist fast schon richtungsweisend für die Fortunen. " Die Brisanz ist groß, beide Mannschaften brauchen die Punkte ", weiß Funkel, dass das Duell aufgrund der Tabellensituation kurz vor Ende der Saison ein besonderes ist. Fortuna trennen drei Punkte vom Relegationsplatz, St. Pauli ist gar punktgleich mit dem Sechzehnten aus Aue.

Das lässt den Puls vor der Partie schon etwas höher schlagen, auch wenn Funkel zu unterscheiden weiß: "Ich bin angespannt, aber nicht nervös. Das ist für mich ein Unterschied. Und angespannt bin ich, weil wir ein wichtiges Spiel vor der Brust haben und nur noch fünf Partien zu absolvieren sind. "

Funkel erwartet gut gestaffelte Abwehr

Doch der Trainer ist optimistisch: " Die Leistungen der Mannschaft – insbesondere in den letzten beiden Spielen – geben uns Mut. " Funkel erwartet eine gut gestaffelte Hamburger Abwehr. Insgesamt trete St. Pauli sehr kompakt auf. Seine Erfolgsformel lautet: Zweikämpfe gewinnen - Chancen verwerten. " Wer seine Möglichkeiten nutzt, wird das Spiel gewinnen ", orakelte Funkel am Donnerstag.

St. Pauli liegt Rouwen Hennings

Da trifft es sich eigentlich gut, dass Rouwen Hennings der Gast zu liegen scheint. In den letzten vier Spielen gegen die Hanseaten gelangen dem 29-Jährigen, der vier Jahre lang selbst am Millerntor kickte, drei Treffer. Allerdings ist der Stürmer nach einem Magen-Darm-Infekt geschwächt. " Mit Rouwen Hennings spreche ich, wie er sich körperlich fühlt ", will Funkel kurzfristig über einen Einsatz entscheiden. Bei Emmanuel Iyoha sieht es besser aus. Er konnte in den letzten Tagen beschwerdefrei mittrainieren und ist für die Partie am Freitag eine Option. Robin Bormuth (Verletzung am Sprunggelenk) macht zwar Fortschritte, am Freitag fehlt er aber noch.

Gegen die Hanseaten schon zum 22. Mal

Gegen kein anderes Team traten die Rheinländer in der 2. Liga übrigens öfters an, als gegen den FC St. Pauli (21 Spiele). Auch die persönliche Bilanz von Fortuna-Coach Friedhelm Funkel kann sich sehen lassen. Stolze 18mal traf der 63-Jährige bislang in seiner Trainer-Karriere auf die Hanseaten.

Stand: 20.04.2017, 14:15