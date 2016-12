In der deutschen Nationalmannschaft spielte Vogts von 1967 bis 1978. Sein erstes von insgesamt 96 Länderspielen war das mit 0:1 verlorene EM-Qualifikationsspiel in Belgrad gegen Jugoslawien am 3. Mai 1967. In zwölf Jahren im DFB-Dress erzielte Vogts jedoch nur einen einzigen Treffer - per Flugkopfball beim 8:0-Erfolg gegen Malta in der EM-Qualifikation 1976.