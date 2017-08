Rot-Weiss Essen vor Traditionsduell gegen Gladbach

Morgenmagazin | 11.08.2017 | 01:38 Min. | Verfügbar bis 11.08.2018 | Das Erste

40 Jahre ist es her, als RW Essen zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach als Sieger vom Platz ging. In der ersten Runde des DFB-Pokals will der Regionalligist den "Fohlen" nun ein Bein stellen.