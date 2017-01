Wie selbstverständlich bewegt sich Patrick Fabian dieser Tage im Kreis der Profis des VfL Bochum: Ist bei den Passübungen dabei, macht Sprints, grätscht und flankt. Als wäre nichts gewesen. Das aber stimmt so nicht. Der 29-Jährige hat sich gerade nach monatelanger Plackerei in der Reha wieder zurück auf den Platz gekämpft. Im April 2016 hatte er sich beim Auswärtsspiel in St. Pauli einen Kreuzbandriss zugezogen. Im rechten Knie. Es war nicht Fabians erster Kreuzbandriss. Er hatte vorher schon drei. Im linken Knie.

"Komisch, dass es immer wieder das Kreuzband trifft" , hat Fabian im Gespräch mit der "Westfälischen Rundschau" festgestellt, "vorher hatte ich eigentlich nie Probleme mit Verletzungen." Ab 2011 kam's dann aber knüppeldick: Im März 2011 beim Testspiel bei RW Essen, im januar 2012 im Trainingslager in der Türkei. Damals war's das erste Training nach gerade überstandener Reha. Fabian kämpfte sich also wieder durch die Reha-Mühlen, bevor es ihn im Juli 2012 beim Trainingslager in Barsinghausen wieder erwischte - Kreuzbandriss Nummer drei.

"Manchmal war ich unerträglich"

Die schlimme Verletzung, monatelanger Ausfall, jedes Mal das gleiche Ritual mit dem scheinbar endlosen Schuften in der Physiotherapie. Das geht an die Nerven. "Manchmal war ich für mein Umfeld unerträglich." Verständlich.

Jetzt also ist Fabian wieder zurück, zum vierten Mal. Operiert hatte ihn im Frühjahr Kniespezialist Dr. Alexander Rosenthal. Der Bochumer hatte Fabian auch schon nach dessen drittem Kreuzbandriss unter seinen Fittichen, genießt seither das Vertrauen des Spielers und begleitete dessen Reha-Phase ganz intensiv.

"War doch nur das Knie"

Nun ist Fabian zurück. Er will das nicht so hoch hängen, sieht sich nicht gern im Mittelpunkt. "War doch nur das Knie. Keine schlimmere Krankheit" , versucht er abzuwiegeln. Dabei ist seine Geschichte wohl einmalig im Profifußball.

Fabian, der in Hagen geboren ist, machte seine ersten fußballerischen Schritte beim VfB Westhofen und den Sportfreunden Oestrich-Iserlohn, ehe er 2000 in die Jugendabteilung des VfL Bochum wechselte. Dort rückte er 2007 in den Profikader auf und gab 2009 im Derby gegen Schalke sein Bundesligadebüt.

Stand: 04.01.2017, 14:43