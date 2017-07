Kaum war die Meldung von der Enlassung Gertjan Verbeeks verbreitet, da stellte sich sein Nachfolger am Dienstagmittag (11.07.2017) auf einer Pressekonferenz vor: Ismail Atalan, bisher beim Drittligisten Sportfreunde Lotte unter Vertrag, ist ab sofort Trainer des Zweitligisten VfL Bochum. "Es war keine schwierige Entscheidung, denn der VfL Bochum ist ein ambitionierter Verein", sagte Atalan, der einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Die konkrete Anfrage des VfL sei am Montag erfolgt, erste Kennenlerngespräche habe es aber bereits im Dezember und Januar gegeben. VfL-Sportvorstand Hochstätter bestätigte diese Treffen, betonte aber, dass diese nicht mit einer geplanten Entlassung Verbeeks zusammengehangen hätten. "Als Sportvorstand hat man die Verpflichtung, dass man sich umhört und auch Menschen kennenlernt, die vielleicht einmal als Trainer infrage kommen." Atalan sei jung und unverbraucht. "Seine Art, wie er Lotte geführt hat, spricht für ihn."

Der VfL hatte die Trennung von Verbeek am Dienstagmorgen (11.07.2017) verkündet, 17 Tage vor Saisonbeginn, nachdem zuvor mehrere Medien berichtet hatten. "Der Zeitpunkt der Freistellung kommt für viele sicherlich überraschend", wird VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter in der Pressemitteilung zitiert. "Die fachlichen Qualitäten von Gertjan Verbeek sind unbestritten. Dennoch sind wir nach intensiven Gesprächen in Aufsichtsrat und Vorstand zum dem Entschluss gekommen, dass wir fortan mit einem anderen Trainer versuchen werden, unsere Ziele zu erreichen. In der jetzigen Konstellation gab es zu große Differenzen bei unseren Vorstellungen darüber." Weitere Details wollte Hochstätter auf der Pressekonferenz nicht verraten.