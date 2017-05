MSV Duisburg feiert souveränen Pokalsieg gegen RWO

Mittelrheinpokal: Viktoria jagt den zweiten Titel

Der frisch gekrönte Regionalligameister Viktoria Köln kann in dieser Spielzeit noch einen zweiten Titel holen. Im Halbfinale des Mittelrheinpokals tritt der Viertligist am Dienstag (19.30 Uhr) bei Ligakonkurrent Bonner SC an. | mehr