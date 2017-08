Bielefeld will zurück an die Spitze

In Bielefeld sind Trainer Jeff Saibene und seine Spieler darauf bedacht, trotz des guten Starts Bescheidenheit zu demonstrieren. " Wir haben jetzt neun Punkte gesammelt und es fehlen noch 31 bis zur magischen Grenze. Das ist sehr gut, aber wir lassen uns davon jetzt nicht verrückt machen. Es ändert sich nichts an unserer Ausgangsrichtung ", sagte Innenverteidiger Brian Behrendt vor der Partie bei Union Berlin.

"Das Spiel kommt genau zur richtigen Zeit"

Jeff Saibene muss wohl seine Abwehr umbauen

Mit neun Punkte aus drei Spielen ist das Selbstbewusstsein aber trotzdem groß bei den Bielefeldern. Die Stimmung sei durch die Erfolgserlebnisse gut und das wolle man natürlich aufrecht erhalten. Gelingt den Arminen in Berlin der vierte Sieg in Folge, würden sie erneut an die Tabellenspitze klettern. " Das Spiel in Berlin kommt genau zur richtigen Zeit. Wir fahren mit Selbstbewusstsein zu einem der besten Gegner der Liga ", gibt Jeff Saibene zu Protokoll.

"Funken Resthoffnung" für Kapitän Börner

Beim Gastspiel an der Alten Försterei muss Bielefeld wahrscheinlich auf Kapitän Julian Börner verzichten. Der Abwehrchef erlitt beim 2:0-Sieg am Montag gegen den VfL Bochum eine Kapselverletzung des linken Sprunggelenks. " Wir gehen davon aus, dass Julian nicht spielen kann – ein Funken Resthoffnung besteht aber noch ", sagte Saibene auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Zudem fehlen der Arminia Nils Quaschner (Knieprobleme), Tom Schütz (Fersenprobleme) und der Langzeitverletzte Christopher Nöthe (Reha nach Kreuzbandriss). Zurück im Kader ist Nils Teixeira nach seiner zweiwöchige Rot-Sperre.

Einsatz von Berlins Neuzugang Uchida ist offen

Neuzugang vom FC Schalke 04: Atsuto Uchida

Auch bei den Berlinern fehlt der Abwehrchef: Toni Leistner ist wegen Archillessehnenproblemen angeschlagen. Offen ist noch, ob Union-Neuzugang Atsuto Uchida in den Kader rücken wird. Der Japaner hatte in den vergangenen zwei Jahren für den FC Schalke 04 verletzungsbedingt kein Bundesligaspiel absolvieren können. " Atsuto Uchida hatte in dieser Woche viel Stress und viele Termine. Man muss schauen, wie er sich fühlt ", sagte Trainer Jens Keller.

Stand: 24.08.2017, 15:20