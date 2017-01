Verbeek setzt in der Abwehr auf Routinier Hoogland

Personalsorgen zu haben, ist in dieser Saison nichts, das Gertjan Verbeek überraschen könnte. So bereitet es dem Trainer des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum auch keine größeren Kopfschmerzen, dass er am Freitagabend im Gastspiel bei Union Berlin auf ein Trio verzichten muss. Jan Gyamerah, Pawel Dawidowicz sowie Youngster Maxim Leitsch, der erst in diesem Monat einen Profivertrag erhalten hat, stehen nicht zur Verfügung.

Hoogland soll Gyamerah in der Verteidigung ersetzen

Tim Hoogland (r.) im Zweikampf mit Anthony Modeste während des Testspiels gegen den 1. FC Köln

Dass elf Bochumer auf dem Platz stehen werden, steht wohl außer Frage. Gyamerahs Platz in der Verteidigung etwa soll Routinier Tim Hoogland einnehmen. " Sollte er auch noch ausfallen, wird ein anderer nachrücken ", sagt Verbeek. Dinge, die der Niederländer am vergangenen Wochenende bei der verpatzten Generalprobe im Testspiel bei Drittligist Preußen Münster (1:2) vermisst hat, will er nun in Berlin sehen.

" Der Wille zur Leistung muss aus der Mannschaft kommen. So etwas kann man nicht von oben verordnen. Auch Mentalität und Wille sind Qualitätsmerkmale ", so Verbeek. Der VfL-Coach hofft in der Rückrunde auf stabilere Leistungen als in der ersten Saisonhälfte, in der keine zwei Pflichtspielsiege in Serie gelangen. " Wir müssen stabil werden. Sonst werden wir zwar Punkte holen, aber nicht dahin kommen, wo wir hin wollen ", fordert Verbeek.

Wo das genau ist, lässt der Trainer offen, aber das zweistellige Tabellenplätze nicht nach seinem Geschmack sind, ist klar. Folglich sollen bei Union auch drei Punkte her: " Wenn wir das bringen, was wir bringen können, dann haben wir eine Chance, in Berlin zu gewinnen. "

Stand: 26.01.2017, 18:38