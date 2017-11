Verletzter Uerdinger Spieler minutenlang ohne Hilfe

Alles sah nach einem ganz gewöhnlichen Zusammenprall aus: Der Wuppertaler Innenverteidiger Peter Schmetz im Dreikampf mit zwei Uerdingern. Die beiden Uerdinger gehen zu Boden, einer von ihnen bleibt liegen. Schmetz bekommt die gelbe Karte, der Uerdinger – es handelt sich um den 33-jährigen ehemaligen Bundesliga-Profi Christian Müller (Hertha BSC , Energie Cottbus) - klopft immer wieder mit dem Fuß auf den Rasen – er ist offensichtlich schwer verletzt.

Keine Reaktion der Sanitäter

Spieler und Betreuer umringen Müller. Es werden Handzeichen zum Spielfeldrand gegeben. Aber nichts passiert. Erst nach einem Pfeifkonzert der Zuschauer setzen sich einige Feuerwehrleute in Bewegung, traben über den Platz, können aber offenbar nicht helfen. Weit und breit keine Sanitäter. Die Rivalität der beiden Klubs wird plötzlich zur Nebensache - Spieler des WSV rennen nun über den Rasen, wollen Hilfe holen. Vergeblich.

Die 4.300 Zuschauer sehen fassungslos zu, wie dem offensichtlich schwer verletzten Christian Müller nicht ärztlich geholfen wird. Aus ihrer Empörung wird ein gellendes Pfeifkonzert. Nach etwa zehn Minuten wird endlich eine Trage hereingeschoben - allerdings nicht von Sanitätern, sondern, so später Manuel Bölstler, der Sportdirektor des WSV, von Mitarbeitern des Vereins.

Schwere Gesichtsverletzungen bei Müller

Die jetzt erst eintreffenden Sanitäter legen den Schwerverletzten auf eine Trage, unter dem Beifall der 4.300 Zuschauer wird Christian Müller vom Platz gerollt. Auf der Intensivstation eines Wuppertaler Krankenhauses wird er behandelt, nach Angaben seines Trainers Michael Wiesinger erlitt Müller schwere Gesichtsverletzungen, zunächst bestand Verdacht auf Jochbeinbruch, nach neueren Angaben des WSV erlitt der Spieler einen Nasenbeinbruch.

WSV-Sportvorstand Manuel Bölstler erklärte nach dem Spiel, der WSV habe für die Begegnung, die von der Polizei vorab als Risikospiel bewertet wurde, 16 Sanitäter und einen Notarzt bestellt. Warum die Sanitäter dann so lange trotz vehementer Forderungen der WSV-Spieler, einer Durchsage des Stadionsprechers und des Pfeifkonzertes der Zuschauer nicht eingriffen, als Christian Müller schwer verletzt auf dem Rasen lag, ist unklar.

WSV kündigt Aufklärung an