Neuling KFC: "Durchgangsstation" Regionalliga

Wenn am Freitag (28.07.2017) Alemannia Aachen und die U23 von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West das Auftaktspiel für die Saison 2017/18 bestreiten, geht eine Mannschaft als Favorit ins Rennen, von der im vergangenen Jahr noch niemand sprach. Als der "Kicker" jüngst wie in jedem Jahr vor dem Start der Regionalliga West nach dem Favoriten für die Meisterschaft eine Umfrage unter den Trainern der Regionalliga West startete, wurden vier Teams fast immer genannt. Vorjahresmeister Viktoria Köln, die beiden Zweitvertretungen von Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach - und Aufsteiger KFC Uerdingen. Nur zwei Trainer hatten die Krefelder nicht auf der Rechnung: Verls Coach Guerino Capretti sowie Uerdingens Trainer selbst, Michael Wiesinger.

Michael Wiesinger der neue Mann auf der Trainerbank

Der hatte im Juni Aufstiegstrainer André Pawlak in Uerdingen abgelöst, der wegen unterschiedlicher Auffassungen über das weitere Vorgehen im Verein seinen Hut nehmen musste. Wiesinger war zuvor mit Regionalliga-Südwest-Meister SV Elversberg erst in der Relegation zur 3. Liga am Aufstieg gescheitert, hatte daraufhin gehen müssen. In der Bundesliga (1. FC Nürnberg) und der 2. Liga (FC Ingolstadt) war der Coach in den Jahren davor tätig - nun ist Wiesinger der neue Mann auf der Krefelder Trainerbank.

Top-Team mit reichlich Erfahrung

Er darf mit einem stark verstärkten Kader arbeiten. Ähnlich wie im vergangenen Jahr, als der KFC mit einem für Oberligaverhältnisse starken Kader in die Saison ging, startet der Verein auch 2017 wieder mit einer Top-Mannschaft. Unter den neun Neuzugängen finden sich der bundesligaerfahrene Verteidiger Christopher Schorch (28, FSV Frankfurt) sowie Mittelstürmer Marcel Reichwein (31, VfL Wolfsburg II), der mit einer Empfehlung von 64 Zweitligapartien an die Grotenburg wechselt. Alexander Bittrof (28, Chemnitzer FC) hat bereits 164 Zweitligaspiele auf dem Buckel. Auch einer der Top-Torjäger der Regionalliga West heuerte in Uerdingen an: Lucas Musculus (26), mit 20 Treffern zweitbester Schütze der vergangenen Saison, kommt vom Bonner SC.

Viel Erfahrung, voller Einsatz: Neuzugang Christopher Schorch (o.) hier im Testspiel gegen Kölns Sehrou Guirassy.

Die Liste der Neuzugänge ist voll mit prominenten Rahmen: Joshua Endres (20, RB Leipzig II), Florian Rüter (27, Alemannia Aachen), Connor Krempicki (22, Bonner SC), Christian Dorda (28, Hansa Rostock), Mario Erb (27, RW Erfurt), René Vollath (27, Karlsruher SC) - die Mischung aus jungen Spielern, die schon auf sich aufmerksam machen durften, sowie alten erfahrenen Hasen scheint auf dem Papier in allen Mannschaftsteilen geglückt.

Regionalliga nur Durchgangsstation

Dementsprechend hoch sind die Ansprüche. " Wir wollen als Aufsteiger eine gute erste Saison in der Regionalliga spielen. Sollte es uns gelingen, gleich vorne mit dabei zu sein, wäre das nicht schlecht ", wird Michael Wiesinger im "kicker" zitiert. Die Zielrichtung ist klar: Es soll nach oben gehen, die vierte Liga nur eine Durchgangsstation auf der Rückkehr in den Profifußball sein. " Die Regionalliga ist sehr teuer und nicht profitabel ", sagte der starke Mann und Investor, Mikhail Ponomarev Ende Mai gegenüber "Reviersport", "wir müssen versuchen, da so schnell wie möglich wieder rauszukommen, auch wenn das sehr schwer ist. Unser Plan sieht dafür zwei Jahre vor. "

Mit Ponomarev ging es aufwärts

Präsident und Investor Mikhail Ponomarev hat hohe Ziele.

In Uerdingen war man froh, als der finanzstarke in Deutschland lebende russische Geschäftsmann im März 2015 beim KFC einstieg. Seitdem sich die Bayer AG 1995 vom Verein getrennt hatte, verfolgten den Klub Abstiege und ständige Liquiditätsprobleme. 2008 war der Pokalsieger von 1985 und ehemalige Europapokalteilnehmer in der sechsten Liga angekommen. Kurz zuvor hatte der Verein bereits zum dritten Mal einen Antrag auf Insolvenzverfahren stellen müssen - an der Grotenburg drohten die Lichter auszugehen.

Doch mit dem Engagement Ponomarevs scheinen diese Zeiten der Vergangenheit anzugehören. Seit sich der Russe im Mai 2016 vom DEL-Klub Düsseldorfer EG mit der Aussage " Die DEG ist der unprofitabelste Klub Europas " (Rheinische Post) zurückgezogen hatte, dauerte es nicht lange, bis Ponomarev den Posten des 1. Vorsitzenden und Präsidenten bei den Niederrheinern übernommen hatte.

Trainer und Team unter großem Erwartungsdruck

Dabei steht der Trainer und sein Team unter großem Erfolgsdruck. " Fußball ist Emotion, aber eben auch Business, da müssen wir leider auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen" , hatte Ponomarev nach der Entlassung von Aufstiegstrainer Pawlak gesagt. Das bedeutet: Wiesinger und das Team müssen liefern. Beim 0:0 im Testspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Köln wussten die Krefelder zu überzeugen. Am Samstag (14 Uhr) beginnt das Abenteuer Regionalliga für die Wiesinger-Elf gegen die Zweitvertretung des FC. Wichtig wird sein, gut in die Saison zu kommen, um den bereits vorhandenen Erwartungsdruck nicht größer werden zu lassen.

Stand: 25.07.2017, 10:42