BVB-Coach bedauert bevorstehenden Ramos-Abschied

Nach dem wahrscheinlichen Ramos-Abgang ist die Borussia im Sturm knapp besetzt. " Nein, es ist nicht zwanghaft, dass wir diese Stelle eins zu eins noch in dieser Periode besetzen wollen ", sagte Trainer Thomas Tuchel trotzdem nach dem 6:1 im Testspiel beim Drittligisten SC Paderborn am Dienstag (17.01.2017). " Es ist nicht so, dass wir selbst eine Idee haben. " Ein Transfer sei nicht unmöglich, betonte Tuchel. Er verwies jedoch auf Marco Reus, Andre Schürrle und Mario Götze als Alternativen im Angriff, bis Toptorjäger Pierre-Emerick Aubameyang vom Afrika-Cup in Gabun zurückkehrt: " Alle können das spielen. "

Wechselwunsch schweren Herzens nachgekommen

Tuchel erklärte, er bedauere den - fast perfekten - Wechsel des Kolumbianers Ramos nach China zu Chongqing Lifan sehr. " Adrian hat in jeder Transferperiode seinen Wechselwunsch geäußert. Trotzdem hat er in allen seinen Einsätzen gemerkt, welch hohe Wertschätzung er bei der Mannschaft und mir genießt. Es ist sehr schade, ich gebe wahnsinnig ungerne Spieler ab. Wir sind schweren Herzens seinem Wunsch nachgekommen ", sagte er.

Über Spanien nach China

Am Dienstag war bekannt geworden, dass Ramos zunachst beim abstiegsgefährdeten spanischen Erstligisten FC Granada anheuern soll. Im Sommer soll der 30 Jahre alte Stürmer dann nach China zu Chongquin Lifan wechseln, wo er einen Dreijahresvertrag erhalten soll. " Wir haben grundsätzlich Einigung erzielt und werden in den nächsten Tagen finale Gespräche führen ", hatte BVB -Sprecher Sascha Fligge einen entsprechenden Bericht der spanischen Zeitung "Ideal" bestätigt.

Dortmund soll für Ramos, der bei der Borussia noch bis 2018 unter Vertrag steht, elf Millionen Euro Ablöse erhalten. Dem Angreifer lag bereits im vergangenen Jahr ein attraktives Angebot aus China vor, damals ließ der BVB ihn aber nicht ziehen.

Tuchel bei Bender pessimistisch

Auch Sven Benders erneute Verletzung bereitet Trainer Tuchel Kopfschmerzen. " Es sieht nach Kapsel, Außenband oder Bändern aus, mindestens ", sagte Tuchel nach dem Test in Paderborn sichtlich getroffen. " Sein Sprunggelenk ist sofort dick geworden. Ich rechne im Moment überhaupt gar nicht mit ihm. Das ist ein riesiger Wermutstropfen. "

Die Szene, die zur Verletzung führte: Paderborns Sven Michel (r.) foult Sven Bender.

Bender, gerade nach viermonatiger Pause wegen einer Knochenmarkschwellung in die Mannschaft zurückgekehrt, war nach einem Foul des Paderborners Sven Michel in der 12. Minute vom Platz gehumpelt. " Wir hoffen sehr, dass es nichts allzu Schlimmes ist ", sagte BVB-Kapitän Marcel Schmelzer, doch allzu groß ist die Hoffnung nicht: " Wenn er so aufschreit, ist das kein gutes Zeichen. Er wird uns wahrscheinlich ein paar Wochen fehlen. " Eine Diagnose stand am Mittwoch zunächst aus.

Stand: 18.01.2017, 10:21