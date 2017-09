Der Transfer-Sommer mit Rekorden und einem klaren Gewinner

Obwohl sich die Bundesliga im Vergleich zu den irrwitzigen Zahlen in anderen kontinentalen Top-Ligen noch zurückhielt, wurde so viel Geld wie nie zuvor investiert. Über 600 Millionen Euro gaben die Vereine in der am Donnerstagabend (31.08.2017) beendeten Transferperiode für neues Personal aus. Damit wurde die historische Bestmarke aus dem Vorjahr (512,59 Millionen Euro) locker übertroffen.

Die höchsten Ausgaben verzeichnete Rekordmeister Bayern München, der allein rund 100 Millionen Euro vom Festgeldkonto abhob. Doch nicht nur die Bayern zeigten sich spendabel. Auch der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach zahlten vereinsinterne Rekordablösen.

BVB als Gewinner im Transfer-Irrsinn

Doch zunächst zum klaren Gewinner im Transferfenster des Wahnsinns: Borussia Dortmund. Der Pokalsieger strich für den Verkauf von Ousmane Dembele an den FC Barcelona inklusive Bonuszahlungen satte 147 Millionen Euro ein. Damit hat der BVB zwar sein Supertalent verloren, darf sich aber mit dem bislang teuersten Verkauf der Bundesliga-Geschichte schmücken. Zudem sorgte der Wechsel auch dafür, dass der Verein trotz 83 Millionen Euro Ausgaben mit einem satten Plus aus dem Transfer-Sommer hervorgeht.

Sorgen um die Schwarz-Gelben muss man sich trotz des prominenten Abgangs wohl nicht machen, wie die ersten Spiele zeigten. Sie haben ihren Kader in den einzelnen Mannschaftsteilen und in der Breite gut verstärkt. Jeremy Toljan, Mahmoud Dahoud und Maximilian Philipp sind typische BVB-Transfers: jung, entwicklungsfähig und vergleichsweise günstig. Für alle drei Spieler zahlte der Klub insgesamt rund 40 Millionen Euro. Innenverteidiger Ömer Toprak und Stürmer Andrey Yarmolenko bringen zudem reichlich Erfahrung mit nach Dortmund, die jungen Dan-Axel Zagadou und Jadon Sancho eine Menge Talent.

Bayers Last-Minute-Einkaufstour

Hat die Werkself verlassen: Hakan Calhanoglu

Ebenfalls ein Transferplus erwirtschaftete Bayer Leverkusen. Die Werkself machte neben dem Wechsel von Toprak auch mit namhaften Abgängen wie Hakan Calhanoglu (AC Mailand) und Javier "Chicharito" Hernandez (West Ham United) Kasse – insgesamt nahm man knapp 80 Millionen Euro ein.

Lange sah es so aus, als würde Bayer das Geld behalten wollen. Erst am letzten Tag kam schließlich doch nochmal Bewegung in den Kader. Mit Lucas Alario und Panagiotis Retsos kamen zwei neue Spieler, während Kevin Kampl und Aleksandar Dragovic die Werkself verließen. Ganz nebenbei wurden dabei rund 54 Millionen Euro bewegt.

Rekord Zu- und Abgänge beim 1. FC Köln

Gleich mehrere Rekorde purzelten in diesem Sommer beim 1. FC Köln. 35 Millionen Euro kassierten die Rheinländer für den Verkauf von Anthony Modeste – noch nie hatte ein FC-Spieler mehr eingebracht. Gleichzeitig gaben die Kölner für Stürmer John Cordoba die vereinsinterne Rekordsumme von 16 Millionen Euro aus. Hinzu kommen die Talente Jannes Horn (20), Jorge Meré (20), Joao Queiros (19) und Tim Handwerker (19).

Bis zuletzt hatten die Fans noch auf eine Verstärkung für die Außenbahn gehofft – vergebens. " Es ist nichts auf dem Markt, das uns weiterhilft ", sagte Sportchef Jörg Schmadtke schon zwei Tage vor Ablauf der Transferfrist dem "Express". Damit hat man insgesamt zwar ein Transferplus von einer knappen Million erwirtschaftet, ob der Kader aber stark genug ist, um der Dreifachbelastung von Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League standzuhalten, ist angesichts von null Punkten aus den ersten zwei Ligaspielen zumindest fraglich.

Schalke und Gladbach investieren

Nabil Bentaleb kostete Schalke 19 Millionen Euro

Beim FC Schalke 04 war im Sommer einiges in Bewegung. 14 Neuzugänge stehen 19 Abgängen gegenüber. Vor allem für Nabil Bentaleb, der für 19 Millionen Euro fest verpflichtet wurde, und Yevhen Konoplyanka (12,5 Millionen) griffen die Knappen tief in die Tasche. Auf der Haben-Seite steht dagegen wenig. Teuerster Abgang ist Benedikt Höwedes. Juventus Turin zahlt für den von Trainer Domenico Tedesco abgesägten Kapitän rund 3,5 Millionen Euro Leihgebühr. Die Trauer der Fans um den Verlust ihres Idols dürfte das jedoch nicht im Ansatz aufwiegen.

Auch Borussia Mönchengladbach zeigte sich spendabel und legte für Matthias Ginter die vereinsinterne Rekordablöse von 17 Millionen Euro auf den Tisch. Zudem ließ man sich die Dienste von Denis Zakaria satte 12 Millionen Euro kosten. Anders als bei Schalke wurden die Ausgaben aber größtenteils durch Spielerverkäufe gedeckt. So kassierte man allein für Mahmoud Dahoud, André Hahn und Nico Schulz mehr als 20 Millionen Euro. Am Ende bleibt zwar ein Minus von gut 11 Millionen Euro, wenn dafür aber die Rückkehr ins internationale Geschäft gelingt, lässt sich das für den Verein problemlos verschmerzen.

Milliardenschwerer TV-Vertrag macht es möglich

Auch wenn astronomische Einzelzahlungen wie im Fall Neymar (222 Millionen) ausblieben, sind die Bundesligisten im Sommer auf dem Transfermarkt in neue Dimensionen vorgestoßen. Ermöglicht werden die immer höheren Ausgaben teils durch den neuen TV-Vertrag, der den 36 Erst- und Zweitligisten pro Saison insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro garantiert. Zeitgleich wächst der finanzielle Spielraum der Klubs in England, Spanien, Italien oder Frankreich durch immer höhere TV-Einnahmen und das sich weiter verstärkende Engagement von Investoren. Dies kann - wie im Fall Dembele - auch die Möglichkeiten der deutschen Klubs erhöhen.

Im europäischen Vergleich agierten die Bundesligisten trotz einer negativen Transferbilanz aber noch einigermaßen moderat. Die Vereine der finanzstarken englischen Premier League investierten über 1,3 Milliarden Euro, auch die Klubs der Serie A (rund 800 Millionen) und der Ligue 1 (rund 650 Millionen) gaben mehr aus.

Stand: 01.09.2017, 11:03