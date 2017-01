Köln feiert knappen Sieg in Bochum

Neuzugang und Rückkehrer Christian Clemens brachte Köln bereits nach sieben Minuten in Führung. Lukas Klünters Abschluss nach einem Solo über den rechten Flügel konnte Bochums Torhüter Felix Dornebusch noch abwehren, aber Clemens drückte den Ball mit dem Kopf über die Linie. Das zweite Ausrufezeichen der Partie setzte Milos Jojic, der in der 35. Minute mit einem Freistoß an der Latte scheiterte.

Nach der Pause und zahlreichen Spielerwechseln verflachte die Partie. Während Bochums Trainer Gertjan Verbeek die komplette Startelf zur Pause auswechselte, ging es Peter Stöger etwas gemäßigter an. Im Laufe der zweiten Hälfte durften dann auch die U19 -Spieler Beyhan Ametov, Hikmet Ciftci und Birka Risa mitspielen. Nennenswerte Torchancen ergaben sich aber nicht mehr. Köln bestreitet am 11. Januar das nächste Testspiel gegen Zweitligist VfB Stuttgart, Bochum trifft am gleichen Tag auf die SpVgg Greuther Fürth.

Stand: 07.01.2017, 15:30