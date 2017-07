Leverkusen verliert Test gegen Lazio Rom

Bayer Leverkusen hat das vorletzte Testspiel der Vorbereitung verloren. Die Werkself musste sich am Sonntag (30.07.2017) im österreichischen Grödig dem italienischen Erstligisten Lazio Rom mit 1:3 (0:2) geschlagen geben. Von bisher sechs Testspielen konnte die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich nur eins gewinnen.

Beide Benders in der Startelf

Leverkusen begann mit der vermeintlich stärksten Elf und erstmals mit beiden Bender-Brüdern in der Startelf. Sven bildete mit Jonathan Tah die Innenverteidigung, sein Bruder Lars agierte bei seinem Comeback neben Kevin Kampl auf der Doppelsechs.

Hohe Fehlerquote führt zu Gegentoren

In der 19. Minute brachte der Ex-Dortmunder Ciro Immobile die Römer mit dem 1:0 (19.) verdient in Führung. Die Italiener kamen durch Fehler im Aufbauspiel von Bayer zu zahlreichen guten Torchancen in der Anfangsphase. Leverkusen kam in der Offensive aus dem Spiel heraus nur selten zum Zug. Kevin Volland hatte den Ausgleich auf dem Fuß, als er mit einem direkten Freistoß an der Querlatte scheiterte (32.). Ein Fehlpass von Tah führte noch vor der Pause zum 0:2 durch Felipe Anderson (41.).

Doppelpack von Immobile

Zur zweiten Hälfte wechselte Herrlich bis auf Torhüter Bernd Leno und Volland alle Spieler aus. Die Maßnahme fruchtete, denn Bayer wurde deutlich stärker und kam durch Karim Bellarabi und Aleksandar Dragovic schnell zu guten Abschlüssen. Der nächste Treffer fiel allerdings auf der anderen Seite, wo Immobile seinen Doppelpack mit einem Schlenzer zum 3:0 für Lazio perfekt machte (56.). Beide Mannschaften hatten in der Folgezeit Chancen, Leverkusens Vladlen Yurchenko gelang mit dem Schlusspfiff das 1:3 (90.).

Letzter Test gegen Celta Vigo

Vor dem Pflichtspielauftakt im DFB -Pokal beim Karlsruher SC am 11. August trifft Bayer im Rahmen der Saisoneröffnung in einem letzten Vorbereitungsspiel noch auf Celta Vigo aus Spanien. Die Partie wird am 5. August um 14 Uhr in Leverkusen angepfiffen.

