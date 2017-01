Dortmund schlägt Eindhoven im Test klar

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm die Borussia im Stadion von La Linea de la Conception vor 5.351 Zuschauern das Kommando und erspielte sich zahlreiche Chancen. Auf der anderen Seite musste BVB -Keeper Roman Weidenfeller einen Schuss von Alexander Zinchenko entschärfen. In der 18. Minute wurde Shinji Kagawa im PSV -Strafraum gefoult, doch Marco Reus scheiterte mit dem Elfmeter an Eindhovens Schlussmann Jeroen Zoet. Eine Minute später machte es Reus dann besser, als er aus spitzem Winkel einen PSV-Spieler anschoss, vom dem der Ball im Tor landete. Nach einem Zuspiel von Ousmane Dembélé erhöhte Kagawa noch vor der Pause auf 2:0 (40.).

Schürrle und Pulisic treffen

BVB-Trainer Thomas Tuchel wechselte zur Pause ordentlich durch. In der 53. Minute traf der eingewechselte André Schürrle nach sehenswerter Vorarbeit von Emre Mor zum 3:0. Der ehemalige Mönchengladbacher Luuk de Jong (57.) traf zum 1:3 aus Sicht des niederländischen Erstligisten, der den zweiten Durchgang personell unverändert begann. Mor scheiterte in der 63. Minute mit einem Schuss an PSV-Keeper Zoet. Christian Pulisic erzielte nach Zuspiel von Schürrle das 4:1 (74.) für Dortmund und verpasste nur eine Minute später knapp den Doppelpack. Dortmund bestreitet in Spanien noch einen zweites Testspiel. Am 12. Januar trifft der BVB in Marbella auf den belgischen Erstligisten Standard Lüttich.

Stand: 07.01.2017, 17:55