Dortmund verliert gegen Bergamo

Borussia Dortmund hat sein Trainingslager in der Schweiz mit einer weiteren Niederlage beendet. Nach rund einwöchiger Saisonvorbereitung in Bad Ragaz unterlag das Team von Trainer Peter Bosz am Dienstag (01.08.2017) im Test gegen Atalanta Bergamo mit 0:1 (0:0).