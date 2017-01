Zwei Gladbacher Siege bei Heckings Trainer-Debüt

Dem Fußball-Bundesligisten gelangen mit dem neuen Coach am Dienstag (10.01.2016) gleich zwei Testspielsiege im Trainingslager in Marbella. Zunächst gewann das Team vom Niederrhein gegen den Zweitligisten Würzburger Kickers mit 2:0 (0:0). Den Sieg gegen die über weite Strecken bessere Elf von Bernd Hollerbach schoss Thorgan Hazard heraus, der in der 69. und 81. Minute gleich zwei Foulelfmeter verwandelte.

Kolodziejczak-Debüt im zweiten Spiel

Anschließend besiegte die andere Hälfte des Borussia-Kaders den belgischen Erstligisten SV Zulte-Waregem mit 2:1 (0:1). Nach der belgischen Führung durch Kingsley Madu (15.) trafen Josip Drmic (53.) und Jannik Vestergaard (90.) in einer abwechslungsreichen Partie mit Strafraumszenen auf beiden Seiten für die Borussen, bei denen der neu verpflichtete Abwehrspieler Timothée Kolodziejczak sein Debüt feierte.

Stand: 10.01.2017, 16:01