Bayern München gewinnt Telekom Cup

Die Bayern setzten sich souverän mit 2:0 im Finale gegen Werder Bremen durch. Die Treffer erzielten Thomas Müller (13.) und Juan Bernat (34.). Müller verschoss zudem einen Elfmeter. Ancelotti ließ erstmals Neuzugang James Rodriguez spielen, der gut ins Kombinationsspiel der Münchener eingebunden war. " Wir verlassen uns voll auf Carlo Ancelotti. Er kennt ihn viel besser als wir. Es ist sein Wunschspieler und den hat er jetzt gekriegt ", sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß über das jüngste Mitglied des Münchner Starensembles.

Bayern ohne Gegentor

Bei dem Blitzturnier, an dem neben Bayern München und Werder Bremen auch die TSG 1899 Hoiffenheim und Gastgeber Borussia Mönchengladbach teilnahmen, dauerte jede Partie 45 Minuten.

Im Halbfinale hatten sich die Bayern mit 1:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim durchgesetzt. Dabei präsentierte sich Robert Lewandowski in Torlaune. Der Torjäger traf mit einem sehenswerten Seitfallzieher nach Flanke von Juan Bernat zur Bayern-Führung.

Gladbach scheitert zweimal im Elfmeterschießen

Schlechter lief es für Gastgeber Borussia Mönchengladbach. In beiden Spielen gegen Werder Bremen und die TSG 1899 Hoffenheim gelang den Borussen aus dem Spiel heraus kein Tor. Angesichts der frühen Phase der Vorbereitung war vor allem die Begegnung gegen Bremen durchaus ansehnlich, die Gladbacher standen in der Verteidigung recht sicher, scheiterten aber mit teils hochkarätigen Chancen. So verlor Mönchengladbach sein Halbfinale im Elfmeterschießen mit 3:5 gegen Bremen und unterlag dann auch im Spiel um Platz 3 Hoffenheim im Elfmeterschießen (5:6).

