So lief die vergangene Saison:

Die Fans des VfL durchlebten über die komplette Saison ein Wechselbad der Gefühle. Die Bochumer schafften es einfach nicht, Konstanz in ihre Leistungen zu bringen und waren die Wundertüte der Liga - mit Ausschlägen nach oben und unten, inklusive einer Pokal-Blamage beim Regionalligisten Walldorf. Stellvertretend dafür war der irre 5:4-Sieg am 5. Spieltag gegen Nürnberg, im vielleicht spektakulärsten Spiel der kompletten Zweitliga-Saison. In der darauffolgenden Woche ging der VfL in Düsseldorf mit 0:3 baden.

Nur einmal, im Februar nach dem Rückrundenauftakt, schafften es die Bochumer zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Um danach aber gleich wieder ins Mittelmaß zu fallen. Im April lieferte das Team von Gertjan Verbeek drei Nullnummern in Serie ab - die Aufstiegsränge waren da längt außer Reichweite geraten.

Wer kommt? Wer geht?

Gertjan Verbeek musste kurz vor Saisonstart seine Koffer packen.

Die wichtigste Bochumer Personalie des Sommers wurde erst gut zwei Wochen vor dem Saisonstart vollzogen: Trainer Gertjan Verbeek musste gehen. Vor allem atmosphärische Störungen zwischen einem Großteil der Bochumer Mannschaft und dem oftmals knorrigen Niederländer Verbeek hatten zur Trennung geführt. Sein Nachfolger ist Ismail Atalan, der die Sportfreunde Lotte in die 3. Liga geführt hatte und dort mit ihnen bestand.

Doch auch im Kader gab es Änderungen. Der Bochumer "Königstransfer" dieses Sommers ist Stürmer Lukas Hinterseer, der vom Erstliga-Absteiger FC Ingolstadt an die Castroper Straße wechselt. Der österreichische Nationalspieler spielte für den FCI 54-mal in der 1. Bundesliga und erzielte dabei acht Tore. Dimitris Diamantakos, der vom Karlsruher SC zum VfL gewechselt ist, soll ebenfalls den VfL-Sturm verstärken. Und auch der dritte Neuzugang ist ablösefrei: Der Brasilianer Danilo Soares kommt von 1899 Hoffenheim nach Bochum und will an seine besseren Zeit beim FC Ingolstadt anknüpfen.

Lukas Hinterseer gilt als "Königstransfer" beim VfL.

Drei Spieler verließen den VfL : Stürmer Nils Quaschner, der in der vergangenen Saison 26 Ligaspiele für Bochum bestritt und dabei drei Tore erzielte, läuft künftig für den Ligakonkurrenten Arminia Bielefeld auf. Die Defensiv-Abgänge Dominik Wydra (zu Erzgebirge Aue) und Pawel Dawidowicz (zu Benfica Lissabon) spielten in Bochum eher Nebenrollen.

Trainer Ismail Atalan:

Der Coach pflegt einen anderen Trainingsstil als noch sein Vorgänger Verbeek. Kam der Niederländer mit seiner geraden Art etwas ruppig daher, gilt Atalan als ruhiger, sachlicher Typ. Der musste in diesem Sommer plötzlich umdisponieren. " Eigentlich war ich gedanklich schon auf dem Weg nach Manchester, um dort zu hospitieren ", sagte Atalan bei seiner Vorstellung in Bochum, " aber als sich der VfL gemeldet hat, habe ich die Reisepläne ganz schnell geändert. "

VfL-Coach Ismail Atalan an der Seitenlinie beim Testspiel gegen Wattenscheid.

Für den 37-Jährigen, der seit März im Besitz der Trainer-Lizenz ist, ist der VfL die erste Station oberhalb der 3. Liga. Dennoch wird ihm viel zugetraut - zu souverän hatte er die Geschicke bei den Sportfreunden Lotte in die richtigen Wege geleitet, konnte mit dem Aufstieg aus der Regionalliga West punkten sowie mit Überraschungserfolgen gegen einige Bundesligisten im DFB-Pokal. Ihm zur Seite steht auch beim VfL Co-Trainer Joseph Laumann, mit dem Atalan bereits in Lotte zusammen gearbeitet hatte.

Erwartungen an die neue Saison:

Es ist wie immer: Kommt ein neuer Coach, wittern einige Spieler, für die es zuletzt nicht so lief, eine neue Chance. Besonders Alexander Merkel und Marco Stiepermann scheinen seit der Verpflichtung Atalans aufzublühen, zumindest in den Testspielen lief es für beide gut. Gelingt es Atalan, diesen neuen Schwung auch auf den Rest der Mannschaft zu übertragen, sollte es für die Westfalen in der neuen Spielzeit besser ausgehen, als Platz neun in der vergangenen Saison.

Trumpf war schon in der vergangenen Saison die starke Defensive um das Innenverteidiger Duo Felix Bastians und Patrick Fabian. Mit den Neuzugängen in der Offensive ist die Sturmreihe des VfL zudem wesentlich breiter aufgestellt. Der Kader hat das Potential für eine Platzierung im oberen Drittel der Tabelle.

Stand: 21.07.2017, 07:10