Schalke 04 kämpft um den Anschluss

So lief die Hinrunde

Der Anfang und das Ende barg für die Schalker eine unerfreuliche Erkenntnis: Finden sich die Spieler nicht zu einer kollektiven Einheit zusammen, hatten die Schalker in dieser Hinrunde große Mühe, Bundesligapartien als Sieger zu beenden. Die individuelle Klasse hat - auch durch langfristige Verletzungen - nachgelassen.

Waren die fünf Auftaktniederlagen, die einen historisch schlechten Start bedeuteten, noch partiell mit der Taktikumstellung des neuen Trainers Markus Weinzierl zu erklären, wirkte die Mannschaft in den letzten vier Spielen mit nur einem Punktgewinn zum einen unglücklich, zum anderen aber auch ausgelaugt und nicht wehrhaft genug. Lediglich in der Mitte der Serie fanden die Königsblauen zu einer erfolgreichen Gemeinschaft zusammen.

Von einer spürbaren Weiterentwicklung kann bislang aber noch nicht die Rede sein. Vielmehr deuten die Fakten auf einen Stillstand hin. Die Schalker haben mit 20 Treffern im Vergleich zum 16. Spieltag im Vorjahr zwei Tore weniger erzielt, die Tordifferenz ist mit +1 derzeit sogar besser als in der Vorsaison. Immerhin - denn schließlich müssen die Schalker die langfristigen Ausfälle aller nomineller Angreifer (Klaas-Jan Huntelaar, Franco di Santo und Breel Embolo) verkraften.

Die zwischenzeitliche taktische Umstellung Weinzierls auf eine Dreier-Abwehrkette schien zunächst einen positiven Effekt zu erzielen, verpuffte dann aber zusehends. Vor allem die jungen Leistungsträger wie Max Meyer oder Leon Goretzka schaffen es noch nicht dauerhaft, ihre Leistung auf hohem Niveau zu stabilisieren.

Wer kommt, wer geht

Es war in der Winterpause Bewegung im Schalker Team. Manager Christian Heidel hat auf die (Personal-) Probleme reagiert und mit Angreifer Guido Burgstaller von Zweitligist 1. FC Nürnberg sowie mit dem lange verletzten Nationalverteidiger Holger Badstuber vom FC Bayern Alternativen beschafft. Zumal sich auch die Stamm-Innenverteidiger Benedikt Höwedes und Matija Nastasic immer wieder mit gesundheitlichen Problemen herumplagen. "Wir wollten vorne und hinten etwas machen. Das haben wir getan" , sagt Heidel über seine Verpflichtungen.

Wie ein Neuzugang ist allerdings auch Atsuto Uchida zu betrachten. Der japanische Außenverteidiger hat eine schier unendliche Leidenszeit von 639 Tagen aufgrund einer Patellasehnenverletzung hinter sich und hat im Trainingslager im spanischen Benidorm wieder erste Schritte für eine Rückkehr gemacht. Ansonsten hoffen die Verantwortlichen und die Fans vor allem auf die Rückkehr der langzeitverletzten Stürmer.

Trainer

Markus Weinzierl arbeitet seit seiner Arbeitsaufnahme im vergangenen Sommer mit Vehemenz und Nachdruck an seiner Vorstellung von Fußball. Doch die Aufgabe gestaltet sich schwieriger, als wohl nicht nur er selbst angenommen hatte.

Das laufintensive Spiel, das von früher Verteidigung geprägt ist, bereitet den Schalker Profis immer wieder große Probleme. Weinzierl gibt sich weiterhin optimistisch, autoritär und intensiviert die Trainingsarbeit. Indes, die sportlichen Erfolge des Niederbayern sind bislang überschaubar.

Der 42-Jährige ist kein großer Unterhalter und konzentriert sich vor allem auf seine Aufgabe. Das war bei seiner Verpflichtung so zu erwarten und diese Rolle füllt er bisher auch voll aus.

Ausblick/Ziel für die Rückrunde

Schalkes Naldo

"Wir haben neun Punkte Rückstand auf Platz sechs, das ist schon viel. Darum müssen wir gegen Ingolstadt und Frankfurt jetzt unbedingt sechs Punkte holen“ , sagt Innenverteidiger Naldo mit Blick auf den Auftakt ins neue Jahr. Ziel ist es für die Schalker weiterhin - trotz aktuell Platz elf in der Bundesligatabelle - einen internationalen Wettbewerb zu erreichen.

Das ist für den Ruhrgebietsklub aber wohl vor allem über den DFB -Pokal oder die Europa League zu realisieren. "Vielleicht kann das auch bei uns so laufen, und wir können am Ende die neuen Eurofighter werden" , hofft Naldo. Damit diese Szenario tatsächlich eintreten könnte, müssen sich die Schalker noch in vielen Bereichen verbessern.

Stand: 12.01.2017, 10:29