So lief die vergangene Saison:

Der MSV-Jubel kannte nach dem Aufstieg keine Grenzen.

Groß war die Enttäuschung in Duisburg nach dem Zweitliga-Abstieg im vergangenen Jahr, nachdem sich der lange abgeschlagene Tabellenletzte nach furioser Aufholjagd in die Relegation gerettet hatte und dann doch gegen Würzburg den Kürzeren zog. Doch die Meidericher steckten dies erfolgreich weg, hielten den Kern des Teams zusammen und stellten die Weichen auf sofortigen Wiederaufstieg. Auch dass der Klub auf dem Trainerposten auf Konstanz setzte und Ilia Gruev weiter das Vertrauen aussprach, zahlte sich aus: Am neunten Spieltag eroberte der MSV die Tabellenspitze in der 3. Liga - und gab sie bis zum Schluss nicht mehr aus den Händen. Am Ende stand die Rückkehr in die 2. Liga

Wer kommt? Wer geht?

Die "Zebras" haben alle Leistungsträger der vergangenen Saison halten können. So spielt die komplette MSV-Startelf beim Aufstiegs-"Endspiel" bei Fortuna Köln auch weiterhin in Meiderich. Martin Dausch hingegen, der zuletzt nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam, wechselt vom MSV zum Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. Ersatztorwart Marcel Lenz geht zum viertklassigen Reviernachbarn RW Essen, Verteidiger Fabio Leutenecker hat sich dem Chemnitzer FC angeschlossen.

Moritz Stoppelkamp (r.) in einem seiner ersten Einsätze für den MSV

Den Abgängen steht insbesondere die Rückkehr des bundesliga-erfahrenen Mittelfeldspielers Moritz Stoppelkamp (zuletzt beim Karlsruher SC) gegenüber. Auch der defensive Mittelfeldspieler Lukas Fröde, der vom Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers zu den "Zebras" kommt, hat schon Erstliga-Erfahrung. Außerdem wechselt Gerrit Nauber, einer der Top-Verteidiger der vergangenen Drittligasaison, von den Sportfreunden Lotte nach Duisburg.

Auf der Torhüterposition soll Neuzugang Daniel Davari (kommt von Arminia Bielefeld) Stammtorwart Mark Flekken Konkurrenz machen. In der Offensive scheinen die Duisburger Verantwortlichen weitgehend dem bisherigen Personal zu vertrauen, hier gibt es nur zwei Neuzugänge: den offensiven Mittelfeldspieler Cauly Oliveira Souza (von Fortuna Köln) und Stürmer Boris Tashchy, der zuletzt beim VfB Stuttgart unter Vertrag stand.

Trainer Gruev: "Mannschaft ist eine Einheit"

"Wir wollen in dieser Liga mitspielen. Die Qualität dazu hat meine Mannschaft" , sagt Gruev. Im Trainingslager im österreichischen St. Johann/Österreich ließ der Coach verschiedene taktische Systeme einstudieren. Unter anderem auch eine Dreierkette mit zwei offensiven Außenbahnspielern. " Wir erarbeiten alternative Spielsysteme. Damit können wir auf die Gegner reagieren. Zudem sind wir schwerer auszurechnen" , erklärt Gruev.

Nach dem Abstieg durfte Trainer Ilia Gruev bleiben - das machte sich bezahlt.

Welches Personal das jeweilige System bekleiden wird, ist hingegen noch offen. Viele Veränderungen werden allerdings nicht erwartet. Gruev vertraut seinen Aufstiegshelden. "Die Mannschaft ist eine Einheit. Sie ist eingespielt und funktioniert. Die Startplätze sind hart umkämpft. Ich werde mir viel Zeit lassen, die Positionen zu benennen" , so der Trainer.

Erwartungen an die neue Saison:

Als Liga-Neuling kann das vorrangige Ziel der Meidericher nur Klassenerhalt lauten. Ein Pluspunkt ist das größtenteils eingespielte Team. Abzuwarten bleibt, wie gerade die neuen Offensivkräfte einschlagen werden. Trotz der 52 erzielten Treffer - dem fünftbesten Wert in der vergangenen Saison in Liga drei - haperte es im Aufstiegsjahr so manches Mal vor dem gegnerischen Tor.

Bitter: Tim Albutat wird den Zebras lange fehlen.

Bitter: Schon vor dem Saisonstart ist klar, daß zwei Leistungsträger lange nicht beim Unternehmen Klassenerhalt mithelfen können. Der offensive Mittelfeldspieler Zlatko Janjic verletzte sich in einem Testspiel ebenso schwer (Kreuzbandriss) wie Mittelfeldmann Tim Albutat, der mit einer Sprunggelenksverletzung voraussichtlich die gesamte Hinrunde ausfallen wird. "Das ist ganz bitter für Tim und trifft uns hart" , hatte Gruev unmittelbar nach der Diagnose geklagt.

Auch hier wird sich zeigen, wie schnell die neuen Mittelfeldleute Stoppelkamp, Souza, Fröde und Daschner einen zumindest gleichwertigen Dienst leisten können. Fünf Siege und ein Remis (gegen allerdings unterklassige Teams) in der Vorbereitung machen Mut für die kommende Spielzeit. Los geht´s für den MSV am 30. Juli mit einem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden.

Stand: 18.07.2017, 07:10