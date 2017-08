So lief die vergangene Saison:

Die Kölner starteten stark in die Bundesliga-Saison 2016/17 - die erste Niederlage kassierte das Team von Trainer Peter Stöger erst am 8. Spieltag beim 1:2 in Berlin. Ein Höhepunkt der Hinrunde war der 2:1-Derbysieg bei Borussia Mönchengladbach im November. Marcel Risse erzielte dabei in der Nachspielzeit mit einem Freistoßtreffer aus über 30 Metern das Siegtor - und das spätere "Tor des Jahres 2016".

Obwohl die Saison für Risse dann nach einem Kreuzbandriss Anfang Dezember beendet war, hielten sich die Rot-Weißen auch in der Rückrunde im Kreis der Europa-League-Aspiranten. Nach vier sieglosen Spielen im April landete die Stöger-Elf am 32. Spieltag durch ein spektakuläres 4:3 gegen den Konkurrenten Werder Bremen "Big Points" im Rennen um die Europapokal-Teilnahme. Jonas Hector und Yuya Osako schossen die Kölner dann am letzten Spieltag zu einem 2:0-Sieg über den 1. FSV Mainz 05 - und damit zur umjubelten Europa-League-Qualifikation.

Wer kommt? Wer geht?

Die Posse um Anthony Modeste bestimmte in der Anfangsphase der Vorbereitung die Schlagzeilen beim 1. FC Köln. Der Angreifer hatte in der vergangenen Spielzeit mit seinen 25 Bundesliga-Treffern maßgeblichen Anteil am Kölner Erfolg. Nachdem ein Wechsel nach China vorerst für gescheitert erklärt wurde, verabschiedete sich der Topstürmer nach einem langen Hin und Her dann doch für kolportierte 35 Millionen Euro zu Tianjin Quanjian.

Die entstandene Lücke in der Offensive soll Jhon Córdoba vom 1. FSV Mainz 05 stopfen. Der FC ließ sich den Modeste-Ersatz 17 Millionen Euro kosten - ein vereinseigener Rekordtransfer. Daneben investierte Köln vor allem in die Defensive. Mit Jannes Horn heuerte ein Außenverteidiger von Ligakonkurrent VfL Wolfsburg an. Außerdem verpflichteten die Kölner mit Jorge Meré und Joao Queirós zwei talentierte Innenverteidiger. Auch die Rückkehr des genesenen Risse dürfte sich für die Kölner wie eine Neuverpflichtung anfühlen.