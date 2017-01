Das Lob kommt von höchster Stelle: " Darmstadt und Torsten - das passt ", sagte Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga an die Adresse von Darmstadts neuem Coach Torsten Frings. " Ich weiß, dass er hochmotiviert ist und sich mit großem Engagement in diese Aufgabe stürzt. " Die beiden kennen sich noch von der WM 2002, als beide zum Aufgebot in Japan und Südkorea gehörten.

Frings gilt und galt als Malocher, der von Leidenschaft und Willen lebt - Attribute, die man in Darmstadt mehr schätzt als anderswo. Und Attribute, die die letzte Hoffnung der Hessen nach der katastrophalen Hinrunde verkörpern. Nur zwei Siege, acht Punkte, elf Tore, zuletzt acht Pleiten in Serie - die Überraschungsmannschaft der Vorsaison ist auf bestem Wege zurück in Liga zwei .Verhindern soll das nun der einstige Assistent von Viktor Skripnik in Bremen. Und anfangen soll er damit gleich im ersten Heimspiel 2017 gegen Borussia Mönchengladbach.

Video starten, abbrechen mit Escape Darmstadt gegen Gladbach - das Duell der Neuen | Sportschau | 20.01.2017 | 01:49 Min. | Verfügbar bis 20.01.2018 | Das Erste

Gladbachs Generalprobe ging gründlich daneben

Es gibt undankbarere Auftaktgegner für einen neuen Coach. Denn auch die Gladbacher haben eine Hinrunde des Schreckens hinter sich, vor allem auf fremden Plätzen: Nur einen mickrigen Zählern konnte man in der Fremde mitnehmen. Für Besserung soll bei den "Fohlen" nun Dieter Hecking sorgen, der André Schubert in der Winterpause ablöste.

Nach zuvor ordentlichen Testspielergebnissen geriet die Generalprobe für die Gladbacher, die im Dezember noch in der Champions League in Barcelona angetreten waren, gründlich daneben. Gegen Mainz 05 und den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf gab es verdiente Niederlagen. Zitat Hecking: " Wenn die Mannschaft mir noch einmal ihr zweites Gesicht zeigen wollte, dann hat sie es gut gemacht. "

Bei beiden Teams steht eine Neuverpflichtung vor ihrem Startelfdebüt: Bei den Gastgebern soll Ex Nationalspieler Sidney Sam die mit lähmend nur unzureichend beschriebene Offensive belegen- und bei den Gladbachern soll der aus Sevilla verpflichtete Timothee Kolodziejczak die Defensive verstärken.

Mögliche Aufstellungen

SV Darmstadt 98: Esser - Fedetskyy, Milosevic, Sulu, Holland - Gondorf, Jungwirth - Ben-Hatira, Rosenthal, Heller - Schipplock

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Vestergaard, Christensen, Kolodziejczak - Kramer, Dahoud - Hahn, Hazard - Stindl, Raffael

Schiedsrichter: Fritz (Korb)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 21.01.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 21.01.2017 | Das Erste

red/sid/dpa | Stand: 20.01.2017, 08:00