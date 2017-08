BVB-Coach will den ersten Titel der Saison

Trainer Peter Bosz sieht seinem Pflichtspiel-Debüt mit Borussia Dortmund voller Freude entgegen. " Ich glaube, man muss das nur genießen ", sagte der Niederländer vor dem Supercup am Samstag (05.08.2017) gegen den FC Bayern München. Die Borussia und die Bayern treffen im Duell zwischen Pokalsieger und Meister bereits zum fünften Mal seit 2012 aufeinander.

Drei von sechs Testspielen gingen verloren

So richtig in Form ist der BVB diesmal allerdings noch nicht: Drei ihrer sechs Testspiele haben die Schwarz-Gelben verloren - zuletzt gegen Espanyol Barcelona (0:1) und Atalanta Bergamo (0:1). Das Duell gegen den derzeit ebenfalls formschwachen Meister werde dennoch kein Krisengipfel: " Ich glaube nicht, dass Bayern diese Saison Letzter wird und Dortmund Vorletzter ", sagte Bosz mit einem Augenzwinkern. Es sei aber deutlich, " dass beide Vereine noch nicht da sind, wo wir sie erwarten ".

Der Coach sieht seine Mannschaft aber auf einem guten Weg. " Wir machen Fortschritte. Ich sehe, dass wir besser verstehen, was wir vorhaben und was von den Spielern gefragt ist. Das freut mich ", sagte der 53-Jährige, der trotz der bislang holprigen Vorbereitung den ersten Titel der Saison anpeilt. " Ich bin ein Trainer, der jedes Spiel gewinnen will. Ich hasse es, zu verlieren ", so Bosz.

Götze "hat Spielzeit nötig"

Mario Götze beim Training

Zum Einsatz kommen wird dann wohl auch Mario Götze, der wegen einer Stoffwechselerkrankung lange pausieren musste. " Mario hat Spielzeit nötig, er braucht den Rhythmus. Er macht sehr gute Fortschritte ", sagte Bosz.

Endgültig überwunden hat Götze seine Erkrankung aber noch nicht: " Ich kann problemlos wieder Leistungssport betreiben - muss aber durch Medikamente weiter therapieren ", erklärte der 25 Jahre alte WM-Held am Donnerstag (03.08.2017) dem "kicker".

Götze machte zudem keinen Hehl daraus, dass er auf dem Weg zurück zu seiner Topform weiter Zeit benötigt: " Ich komme nicht nach fünf Monaten aus der Reha und bin gleich bei 100 Prozent. " Bei 100 Prozent waren während der Vorbereitung bislang aber ja ohnehin die wenigsten BVB-Profis.

Stand: 03.08.2017, 18:34