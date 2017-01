Neven Subotic vor Wechsel nach Köln

Zwei Regionalliga-Einsätze

Schon im vergangenen Sommer hatte es Gerüchte um einen Wechsel von Subotic nach Köln gegeben. Allerdings waren damals offenbar seine Gehaltsvorstellungen zu hoch gewesen. Sein letztes Bundesliga-Spiel absolvierte Subotic am 2. März 2016 bei Darmstadt 98. In der derzeitigen Saison kam der Abwehrspieler in der Regionalliga West zweimal für die BVB-Reserve zum Einsatz.

