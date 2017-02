Düsseldorf mit Ihlas Bebou beim VfB Stuttgart

Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel hat großen Respekt vor dem kommenden Gegner. " Das ist eine Mannschaft, die vor allem im Angriff mit unglaublicher Qualität ausgestattet ist ", sagte der Coach vor der Partie am Montagabend (06.02.2017, 20.15 Uhr) beim VfB Stuttgart.

Mit Bebou kehrt Schnelligkeit zurück

Funkel kommt es da gerade recht, dass sich mit Ihlas Bebou und Kevin Akpogbuma zwei Spieler nach Afrika-Cup und Gelbsperre wieder zurückgemeldet haben. Mit Bebou kehre wieder Schnelligkeit zurück in den Kader, so der Trainer am Freitag. " Er hat für uns schon in einigen Spielen viele positive Situationen heraufbeschworen. Sein Tempo im Dribbling benötigen wir auch am Montag ", betonte Funkel

Auch Marcel Sobottka könnte nach abgelaufener Gelbsperre wieder spielen. Jedoch plagt den Fortunen ein grippaler Infekt. " Wir müssen die nächsten Tage noch abwarten, wie sich seine Krankheit entwickelt “, sagte der Fortuna-Trainer.

Hinspiel gewann Fortuna durch ein Bebou-Tor

Dass die Düsseldorfer nicht ohne Chnace nach Stuttgart fahren, macht alleine das Resultat aus dem Hinspiel deutlich. Da gewann die Fortuna in einer hitzigen und intensiven Partie mit 1:0. Torschütze: Ihlas Bebou. Und wie hatte Fortunas Cheftrainer vor jenem Spiel orakelt: " In einer Partie hat man gegen jeden Gegner eine Chance. " Er sollte Recht behalten.

Stand: 03.02.2017, 16:20