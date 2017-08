"Heißmacher" Baumgart und der Paderborner Höhenflug

Blickt man auf seine Karriere als Bundesliga-Stürmer zurück, dann ist Steffen Baumgart als Strafraumwühler in Erinnerung, als ein Spieler, der sich jede seine Chancen hart erarbeiten musste und dabei nicht unbedingt auf technische Fähigkeiten setzen konnte. In 225 Bundesligaspielen erzielte der Fußball-Malocher 29 Tore, die meisten davon für Hansa Rostock.

Baumgart mit Trainerkollege Olaf Janßen.

Mittlerweile ist Steffen Baumgart ins Trainerfach gewechselt. An seiner Art, wie er den Fußball lebt, hat sich im Vergleich zu seiner Zeit als Spieler nicht viel geändert. "Für mich ist Fußball ein Kampfsport" , sagt Baumgart zu WDR.de. "Erst kommen für mich Einsatz und Leidenschaft, erst muss ich den Gegner bearbeiten und bekämpfen, dann kann ich versuchen, meine technischen Fähigkeiten einzusetzen. Da ein Schnickchen und da ein Schnackchen, das ist nicht so mein Ding ", sagt Baumgart und schließt den passenden Satz an: "Fußball ist schön, wenn ich gewonnen habe."

Mit den Ansprachen zum Erfolg