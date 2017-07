Regionalliga West: Neue Favoriten, alte Probleme

Etwas mehr Pathos legt Hermann Korfmacher, der Präsident des Westdeutschen Fußballverbandes, in sein Grußwort zum Ligastart: " Hier hat der Westen ein echtes Alleinstellungsmerkmal: Tradition und Moderne sind bei den Clubs der Regionalliga West in geballter Form vorhanden. Die Tradition lässt Emotionen aufkommen ".

Die Rahmenbedingungen

Die Regionalliga ist gespalten. Auf der einen Seite Klubs, die mit großer Anstrengung versuchen, den Aufstieg in die 3. Liga - und damit in den Profibereich - zu bewerkstelligen. Auf der anderen Seite Vereine, die durch die Präsenz in der höchsten Amateurklasse vor enorme finanzielle Herausforderungen gestellt werden - und teilweise daran scheitern. So kündigten im vergangenen Jahr die Sportfreunde Siegen an, auch im Falle eines sportlichen Klassenerhalts die Liga aus wirtschaftlichen Gründen zu verlassen. Etwas Geld in die Kassen der Klubs bringt die Vergabe von Fernsehrechten an den Sender Sport 1. Der Vorteil: Eine größere Präsenz auf dem Bildschirm. Der Nachteil: Durch die Montagspiele könnte der Zuschauerschnitt sinken.

Darüber wird diskutiert

Alle Jahre wieder ist das Topthema in der Regionalliga der Aufstiegsmodus zur 3. Liga. Der Meister steigt nicht direkt auf sondern muss sich zunächst in einem Relegationsspiel gegen einen Vertreter aus einer der anderen vier Regionalligen durchsetzen. Zuletzt scheiterte Viktoria Köln knapp gegen Carl-Zeiss Jena. "Die aktuelle Ligastruktur ist tatsächlich die schlechteste aller denkbaren Alternativen.

Viktoria Köln scheiterte in der Relegation an Jena.