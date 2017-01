Sportfreunde Lotte: Start nach Winterpause

Bis zum Rückrundenstart am 29. Januar gegen Werder Bremen II ist zwar noch etwas Zeit, dafür ist der Terminkalender der Lotteraner aber schon recht voll. Auf dem Programm stehen mehrere Testspiele, unter anderem gegen den Wuppertaler SV und Hannover 96. Daneben tritt der Drittligist noch bei mehreren Hallenturnieren in der Umgebung an. Zwischendurch gibt es noch ein dreitägiges Trainingslager in einem Sporthotel.

Keine neuen Spieler in Sicht

Club setzt in Rückrunde auf bewährtes Team

In der Rückrunde setzt der Club offenbar voll und ganz auf das bewährte Team, denn Neuzugänge gab es beim Trainingsauftakt nicht zu sehen. Die Spieler wirkten locker, zeitweise war die Stimmung gar fröhlich. Kein Wunder: Schließlich läuft es rund bei den Lotteranern. Sie gehen als Tabellenneunter in die Rückrunde. Und schon bald wartet das erste große Highlight auf den kleinen Club im Tecklenburger Land. Zum Pokal-Achtelfinale kommt 1860 München. Es gibt also tatsächlich genug Gründe für die gute Laune in Lotte.