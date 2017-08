Wolfsburg überlässt dem BVB von Beginn an das Spiel

Der in der Defensive durch Verletzungsausfälle geschwächte VfL begann abwartend, Borussia Dortmund war hingegen sofort bemüht, mit Offensivaktionen das Spiel zu kontrollieren. Auch ohne Leistungsträger wie Marco Reus, Marcel Schmelzer und André Schürrle dominierten sie das Geschehen auf dem von einem Pilz sichtbar geschädigten Rasen. Nach der Anfangsphase agierten die Niedersachsen zwar etwas mutiger, BVB -Keeper Roman Bürki wurde aber nicht gefordert.

In der 22. Minute konterte Dortmund, Zagadou fand mit einem sehenswerten 60-Meter-Pass aus der eigenen Hälfte Aubameyang, der legte zu Götze ab und der wiederum passte ans rechte Strafraumeck zu Pulisic. Der 19-Jährige wurde von Yannick Gerhardt nicht angegriffen und zog ansatzlos ab, die Kugel zappelte zum 1:0 im langen Eck. Fünf Minuten später legte Innenverteidiger Bartra nach. Der Spanier kam nach einer BVB -Ecke an den Ball und zirkelte ihn unbedrängt weit links im Strafraum stehend ins lange obere Toreck.

Video starten, abbrechen mit Escape Bosz über Götze: "Gut gespielt, aber müssen ihn schonen" | Sportschau | 19.08.2017 | 00:29 Min. | Verfügbar bis 19.08.2018 | Das Erste

Wolfsburg kann keinen Druck aufbauen

Die Mannschaft von Trainer Andries Jonker war nach dem Doppelschlag erst recht verunsichert, hinten waren die Wölfe anfällig. Ohne die verletzten Verteidiger John Anthony Brooks und Jeffrey Bruma fehlte beim Relegationsteilnehmer der vergangenen Saison die nötige Zweikampfstärke. Und die Offensivspieler um Mario Gomez und Daniel Didavi schafften es nicht, Druck auf die gegnerische Defensive aufzubauen. Das war schon in der vergangenen Saison das Dilemma und trotz des Rückstands ließen die Wolfsburger auch an diesem Tag den BVB weiter das Spiel machen. Die Dortmunder hatten bei Spielende fast 65 Prozent Ballbesitz und spielten 543 Pässe aus dem Spiel, die Wolfsburger nur 172. Das drückt den Klassenunterschied aus.

Die Platzherren erarbeiteten sich bis zum Halbzeitpfiff nicht eine nennenswerte Torgelegenheit. Erst in der 56. Minute geriet das Tor von BVB -Torhüter Roman Bürki erstmals in Gefahr, doch der Flachschuss von VfL-Kapitän Gomez strich am linken Torpfosten vorbei. Aber auch nach dem Seitenwechsel war Dortmund haushoch überlegen. Nach einem Flachpass des starken Pulisic quer durch den Strafraum erzielte Aubameyang das 3:0. Bosz freute es: " Mit diesem Spiel und diesem Ergebnis kann ich natürlich nur zufrieden sein." Nuri Sahin sah im Sportschau-Interview immer noch Luft nach oben: " Wir wussten, dass es ein Prozess ist, bis wir unseren Fußball spielen und heute war das der nächste Schritt. War alles perfekt? Nein, das war es definitiv nicht, aber ich finde, dass wir heute eine sehr gute Leistung gebracht haben. "

Götze mit vielversprechenden Ansätzen