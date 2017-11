Während der Aufsteiger im Kalenderjahr 2017 noch ohne Heimniederlage ist und sich auch über das Comeback von Kapitän Christian Gentner freuen konnte, sind die Dortmunder nun seit fünf Bundesliga-Spielen sieglos.

"Stuttgart hat ganz abgezockt unsere individuellen Fehler ausgenutzt. Das passt gerade in unsere Phase. Wir wollten nach der Länderspielpause neu anfangen. Auch wenn es sich komisch anhört, heute war es von der Einstellung her der erste Schritt in die richtige Richtung" , sagte BVB-Kapitän Marcel Schmelzer bei "Eurosport".

Gentner war besonders glücklich: "Der Sieg macht mein Comeback umso schöner" , sagte er - und glaubt fest an den Klassenerhalt: "Hier wächst offensichtlich etwas zusammen. Wir sind auf dem richtigen Weg."

Bürki und Bartra mit Slapstick-Einlage

Eine Slapstick-Einlage von BVB-Torhüter Roman Bürki und Abwehrspieler Marc Bartra führte am Freitag (17.11.2017) zum VfB-Führungstor durch Chadrac Akolo in der 5. Minute. Der Ausgleich gelang Maximilian Philipp (45.+3 Minute) per Abstauber, nachdem VfB-Keeper Ron-Robert Zieler einen berechtigten Handelfmeter von Aubameyang-Ersatz André Schürrle pariert hatte. Der für den angeschlagenen Akolo eingewechselte Josip Brekalo (51.) nutzte einen weiteren Lapsus der Schwarz-Gelben zum 2:1.

Der kuriose Schnitzer in der Anfangsphase war sinnbildlich für das wacklige Nervenköstum der Dortmunder. Bartra spielte Bürki ohne Not einen Rückpass unkontrollierbar in die Füße, vom Schweizer prallte der Ball zu Akolo, der dankbar ins verwaiste Tor einschob.