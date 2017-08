Die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene erkämpfte sich im Spitzenspiel beim Favoriten Union Berlin ein glückliches 1:1 (0:0) und ist nach dem vierten Saisonspiel bei bisher drei Siegen weiter ungeschlagen. "Ich bin super zufrieden. Hier einen Punkt zu holen, das ist sehr schwierig", sagte Saibene.

Auch die Berliner haben noch nicht verloren, für das ambitionierte Team von Jens Keller war es aber das zweite Remis in Folge.

Andreas Voglsammer gelang in der 46. Minute an der Alten Försterei die Führung für die Arminia und ein Blitzstart in die zweite Hälfte. Marcel Hartel glich für die nach dem Wechsel klar überlegenen Eisernen aber verdient aus (55.).