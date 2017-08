Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel eroberte durch einen 2:1 (0:1)-Erfolg in Sandhausen mit zehn Zählern Rang eins. Die Tore für die Fortuna erzielten Ihlas Bebou (51.) und Rouwen Hennings (90.). Zuvor hatte Sandhausens Lucas Höler (22.) per Kopf für die Führung der Gastgeber gesorgt. Sandhausen steht nach der ersten Saisonniederlage nun auf Platz fünf.

Sandhausen zunächst stärker

Der SVS versuchte vor 6.769 Zuschauern von Beginn an die Gäste früh in ihrem Aufbauspiel zu stören. Ein Kopfball von Sandhausens Tim Kister (5.) knapp einen Meter über die Latte blieb jedoch lange die einzige Chance des Spiels. Mitte der ersten Halbzeit machten es die Gastgeber besser. Nach einem Einwurf spielte sich der SVS sehenswert bis an die Grundlinie durch, in der Mitte vollendete Höler den sehenswerten Spielzug zur 1:0-Führung. Es war der zweite Saisontreffer für den Mittelstürmer, der bereits am vergangenen Wochenende beim 4:0-Sieg bei Dynamo Dresden getroffen hatte.