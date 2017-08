Im ersten Duell der beiden Klubs seit 24 Jahren sorgte Yannick Stark in der 88. Minute mit einem Traumtor für die Entscheidung. Zehn Minuten zuvor war Tobias Kempe mit einem Foulelfmeter an MSV-Torwart Mark Flekken gescheitert. Moritz Stoppelkamp hatte die Gastgeber in der 25. Minute mit seinem zweiten Saisontreffer in Führung gebracht, Neuzugang Marvin Mehlem glückte zehn Minuten später sein erster Zweitligatreffer zum Ausgleich.

Holland trifft den Pfosten

Vor 16.297 Zuschauern kamen die Gäste besser ins Spiel, Duisburg legte aber nach und nach seine Zurückhaltung ab. Rückkehrer Stoppelkamp nutzte eine verunglückte Rückgabe von Sandro Sirigu und überlistete 98-Keeper Daniel Heuer Fernandes mit einem Lupfer. In der 33. Minute hatten die Gäste zunächst Pech, als Fabian Holland nur den Pfosten traf. Zwei Minuten später profitierte Mehlem bei seinem erfolgreichen Volleyschuss aus 16 Metern von einem Fehler von Dustin Bomheuer.

Nach der Pause war der MSV Darmstadt lange Zeit ebenbürtig. Nach dem verschossenen Strafstoß, den Gerrit Nauber an Kempe verursacht hatte, verschärften die Gäste das Tempo und wurden durch den Siegtreffer belohnt. "Wir haben heute nicht so gut gespielt. Aber dennoch muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie den Rückstand und den verschossenen Elfmeter weggesteckt hat. Am Ende haben wir noch verdient gewinnen", sagte SV-Trainer Torsten Frings nach dem Abpfiff.