Gladbach bezwang den 1. FC Köln am Sonntag (20.08.2017) verdient mit 1:0 (0:0). Elvedi (49.) erzielte kurz nach der Pause in seiner 47. Erstliga-Begegnung sein Premieren-Tor für die Borussia, die ihre Bilanz gegen den Rivalen auf 48 Siege in 87 Bundesliga-Duellen schraubte.

"Wir haben uns viel vorgenommen und für dieses Spiel hart gearbeitet. Wir waren von Anfang an präsent und haben insgesamt eine gute Leistung gezeigt", so Torschütze Elvedi. Und auch Sportdirektor Max Eberl war zufrieden: "Ich denke, dass es ein verdienter Sieg war, weil wir mehr nach vorne gemacht haben."

Gastgeber über die Flügel stark

Während Gladbach eine insgesamt überzeugende Vorstellung zeigte, haderte Europa-League-Teilnehmer Köln mit dem Start. "Das ist natürlich bitter, dass wir auswärts durch einen Konter verlieren", sagte FC-Kapitän Matthias Lehmann, und auch Trainer Peter Stöger meinte nach seiner ersten Start-Niederlage: "Wir haben das Zentrum gut schließen können, aber über außen zu viel zugelassen und dann das Tor ausgerechnet durch einen Konter kassiert."

Gladbach übernahm gegen zunächst abwartende Gäste schnell das Kommando. Über die linke Seite stießen Thorgan Hazard und Oscar Wendt immer wieder bis zur Grundlinie vor und sorgten wie Ibrahima Traore auf der anderen Seite Druck.