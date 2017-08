Bayer 04 Leverkusen

Nach der Lehrstunde an der Anfield Road beim FC Liverpool hat 1899 Hoffenheim nur dank einer Portion Glück den nächsten Rückschlag verhindern können. Drei Tage nach dem 2:4 bei den Reds in den Play-offs zur Champions League kamen die Kraichgauer in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen nach zweimaligem Rückstand zu einem schmeichelhaften 2:2 (0:1).

"Über das Ergebnis kann man sich nicht freuen, gerade wenn man die Statistiken sieht. Hauptkritikpunkt ist, dass wir uns erstmal an die eigene Nase fassen und unsere Chancen besser nutzen müssen. Aber: Vor dem 2:2 wurde ein klares Foul an Henrichs übersehen, trotz Videobeweis. Das ärgert mich" , sagte Bayer-Coach Heiko Herrlich.

Nagelsmann: "Glücklicher Punkt, den wir gerne mitnehmen."

"Wir hatten sicher Glück, dass wir nach der ersten Hälfte überhaupt noch im Spiel waren. Zum Schluss waren wir dann dem dritten Treffer sogar noch näher als Leverkusen. Wir nehmen glücklich einen Punkt mit. Wir waren spielerisch sicher nicht besser, aber haben nach den vielen Spielen zuletzt die richtige Moral gehabt" , sagte Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann.

Der Brasilianer Wendell (Foulelfmeter) brachte die Werkskicker in Führung. Vorausgegangen war ein Foulspiel von Ermin Bicakcic an Nationalspieler Julian Brandt im Strafraum.

Die Rheinländer trumpften lange Zeit auf

Aus dem Nichts zu Beginn der zweiten Hälfte traf dann Andrej Kramaric zum 1:1-Ausgleich. Doch 120 Sekunden später brachte der überragende Karim Bellarabi die Gastgeber wieder in Front. Mark Uth traf zum erneuten Ausgleich, der insgesamt aber eher glücklich war.

Die Rheinländer trumpften bei der Heimpremiere von Trainer Heiko Herrlich lange Zeit auf, zeigten attraktiven Offensivfußball. Allerdings vergaben sie wie bereits in der Vorwoche beim FC Bayern zu viele Chancen. Dagegen blieb bei den Hoffenheimern vieles Stückwerk.

Kohr vergab aus kurzer Distanz geradezu kläglich

Bayer hatte allein in der ersten Hälfte durch Bellarabi, Kevin Volland und zweimal Charles Aranguiz einige gute Möglichkeiten, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Demgegenüber stand nur eine Aktion von Hoffenheims Mittelstürmer Sandro Wagner nach einem vermeintlichen Foulspiel im Strafraum. Schiedsrichter Harm Osmers befragte den Video-Assistenten und entschied auf Weiterspielen.

Die größte Chance der ersten Hälfte hatte Dominik Kohr. Doch nach schöner Vorarbeit von Volland vergab er aus fünf Metern geradezu kläglich. Der Ausgleich der Kraichgauer unmittelbar nach Wiederanpfiff änderte nichts an der guten Leistung der Leverkusener, Bayer schaffte das 2:1 im Gegenzug.

Danach ließ Leverkusen Ball und Gegner laufen. Die TSG fand so gut kein Mittel gegen das druckvolle Spiel der Hausherren. Doch Uth gelang doch noch nach einem Ballverlust der Leverkusener im Mittelfeld der glückliche 2:2-Gleichstand.