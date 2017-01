Arminia Bielefeld zeigte beim Gastspiel im Karlsruher Wildpark von Beginn an eine couragierte Leistung und hätte in der ersten Hälfte durchaus in Führung gehen können. Doch die Ostwestfalen konnten ihre Chancen nicht nutzen.

Erst nach der Pause erzielte die Arminia einen Treffer. Fabian Klos musste eine mustergültige Hereingabe von Reinhold Yabo nur noch einschieben (51.).

Drei Treffer in fünf Minuten

Jetzt suchte auch der KSC den Weg nach vorne - und fand ihn. In der 63. Minute traf Jordi Figueras per Kopf, und nur drei Minuten später führten die Karlsruher sogar. Dennis Kempe überspielte die Arminia-Abewehr mit dem Zidane-Trick und haut den Ball aus 15 Metern unhaltbar ins Tor.

Doch auch diese Führung hilt nicht lange, denn ein Freistoß von Bielefelds Tom Schütz segelte an Freund und Feind vorbei ins Tor (68.). Die Partie ging nun hin und her - mit dem Schlusspunkt druch Erwin Hoffer. Der KSC-Stürmer erzielte per Flachschuss aus 18 Metern das 3:2 (82.).

Für Arminia Bielefeld, das auf einem direkten Abstiegsplatz bleibt, steht am kommenden Wochenende das nächste Abstiegsduell an. Dann ist 1860 München zu Gast auf der Alm (Samstag). Der Karlsruher SC tritt am Sonntag beim VfL Bochum an.