Mit drei Toren in nur 15 Minuten und einem starken Raffael sind die Fohlen zumindest für einen Tag auf Champions-League-Rang drei gestürmt. Lars Stindl (5. Minute), Thorgan Hazard (14. Handelfmeter nach Videobeweis) und der ehemalige Berliner Raffael (20./77.) trafen am Samstag beim 4:2 (3:1)-Sieg der Fohlen in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC.

Herthas Aufholjagd ohne Erfolg

Allerdings erkämpften und erspielten sich die Berliner vor 48.304 Zuschauern im Olympiastadion danach eine ganze Serie von Torchancen, von denen nur Vedad Ibisevic (39.) und Mitchell Weiser (71.) zwei nutzten. "Meine Mannschaft hatte genug Chancen den Ausgleich zu erzielen. Sie hat über 90 Minuten alles gegeben. Aber Gladbach war heute sehr effektiv", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai nach dem Spiel.

In der Tat ging seine Mannschaft hohes Tempo, um nach dem 0:3 in der Anfangsphase doch noch wenigstens einen Punkt in der Hauptstadt zu halten. Dafür zollte Dardai seinem Team Respekt. Erst Raffaels zweiter Treffer, nahm den Berlinern ein wenig den Wind aus den Segeln. "Das 4:2 fiel für uns zum richtigen Zeitpunkt", sagt Gladbachs Trainer Dieter Hecking.

Berlins Trainer Pal Dardai hatte eine mutige Aufstellung gewählt und erstmals Routinier Ibisevic (33) und Youngster Davie Selke (22) gemeinsam in den Angriff gestellt. Herthas 4-4-2-System zeigte sich jedoch gleich in der Anfangsphase defensiv anfällig. Zwei Tage vor seinem 21. Geburtstag setzte sich Denis Zakaria im Laufduell gegen Weiser durch, der deutsche U21-Europameister hinderte den Schweizer nicht an der Eingabe. Stindl in der Mitte traf den Ball nicht ganz voll und ließ Hertha-Torwart Rune Jarstein, der zeitig am Boden lag, keine Chance.

Strittige Elfmeterentscheidung für die Borussia

Für den Nationalspieler, der Deutschland zu Wochenbeginn in Köln mit seinem Tor noch das 2:2 im Testspiel gegen Frankreich gerettet hatte, war es Saisontor Nummer vier. Und Stindl sorgte in Berlin auch für den nächsten Aufreger. Seinen scharfen Schuss aus 18 Metern wehrte Karim Rekik noch ab - allerdings mit dem linken Arm. Auf Intervention von Video-Assistent Tobias Stieler entschied Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) auf Elfmeter. Hazard ließ sich vom Punkt die Chance auf seinen vierten Saisontreffer nicht nehmen.

Die Partie schien entschieden, als der Ex-Berliner Raffael einen abgewehrten Ball aus 25 Metern zum 3:0 für die Gäste per Dropkick in den oberen rechten Winkel des Hertha-Tores drosch. Doch die Gastgeber steckten nicht auf, wurden aktiver. Ibisevic vergab die große Chance auf das erste Berliner Tor aus Nahdistanz, doch nur wenige Sekunden später lenkte er eine Eingabe von Weiser zum 1:3 ins Gladbacher Tor.

Dritter Auswärtssieg für Gladbach

Auch nach der Pause drängten die Gastgeber weiter. Die Borussia ging fahrlässig mit den nun größer werdenden Räumen und Kontermöglichkeiten um. Rekik vergab die größte Ausgleichschance (75.). Zwei Minuten später spielten Stindl und der eingewechselte Patrick Hermann Raffael frei, der Brasilianer machte den dritten Auswärtssieg seines Teams perfekt.

Gladbach empfängt am nächsten Bundesliga-Spieltag (Samstag, 18.30 Uhr) den Spitzenreiter Bayern München. Berlin muss zunächst am Donnerstag (19 Uhr) in der Europa League bei Athletic Bilbao ran. Am Sonntag (18 Uhr) muss die Hertha dann in Köln spielen.