Die Duisburger protestierten gegen die umstrittene Entscheidung, fanden dann aber im Gegenzug mit dem Ausgleich die passende Antwort. Die beiden Treffer wirkten wie eine Befreiung. Nun riskierten beide Teams mehr, so ergaben sich auch mehr Tormöglichkeiten. Das Spiel gewann deutlich an Qualität, Duisburg brachte den Vorsprung am Ende über die Zeit.