Bielefeld nimmt aus Fürth drei Punkte mit

Zweitligist Arminia Bielefeld hat im zweiten Saisonspiel den zweiten Sieg gefeiert. Bei der SpVgg Greuther Fürth gewannen die in der vergangenen Spielzeit fast abgestiegenen Ostwestfalen am Sonntag (06.08.2017) nach einer engagierten Vorstellung verdient mit 2:1 (2:0).

Fürth hatte die erste Chance des Spiels, als Florian Dick, der für den gesperrten Nils Teixiera in die erste Elf gerutscht war, nach einer Flanke Sebastian Ernst aus den Augen verloren hatte (3.). Die ersten zwanzig Minuten aber gehörten den Gästen. Dieses Mal tat sich Dick positiv hervor, doch seine Flanke konnte Florian Hartherz aus sechs Metern nicht richtig verwerten (14.). Nach dieser guten Bielefelder Phase kamen die Franken immer besser ins Spiel. Die besten Gelegenheiten hatten Serdan Dursun mit einem Kopfball aus elf Metern (27.) sowie Jürgen Gjasula im Anschluss an eine Ecke (30.), doch beide verzogen - DSC -Torwart Stefan Ortega musste nicht eingreifen.

Staude und Klos gleich zweimal im Blickpunkt

Eher aus dem Nichts dann die Führung für die Bielefelder. Nach einem Fürther Angriff konterten die Arminen über Fabian Klos. Dessen sehr überlegte Hereingabe fand den starken Keanu Staude, der per Kopf aus zwölf Metern zum 1:0 einnetzte (38.). Nur drei Minuten später stand der 20-Jährige erneut im Blickpunkt. Dursun rutschte zunächst im eigenen Strafraum weg. Durch seinen anschließenden Klärungsversuch kam Staude zu Fall - Elfmeter! Klos ließ sich nicht lange bitten und verwandelte trocken zum 2:0. Kurz vor der Pause musste Ortega dann doch noch einmal eingreifen, als er einen Gjasula-Schuss aus elf Metern parieren konnte. Mit dem 2:0 aus Gäste-Sicht ging es in die Kabinen.

Arminia auch nach der Pause überzeugend

Nach dem Wechsel machten die Bielefelder dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Mit agressivem Pressing setzten sie die Gastgeber früh unter Druck, verstanden es aber auch, den Ball laufen zu lassen. Mit zunehmender Spieldauer wirkten die Franken immer ratloser. Den Zwei-Tore-Rückstand vor Augen habend, gelang den Spielern von Trainer Janos Radoki nicht viel, waren vor knapp 9.000 Zuschauern meist einen Schritt langsamer als die Bielefelder.

Anschlusstor wie aus dem Nichts

Als nicht mehr viel darauf hindeutete, gelang den Fürthern aus dem Nichts das Anschlusstor. Nik Omladic erzielte mit einem Linksschuss aus 18 Metern das 1:2 aus Sicht der Franken. Nun war wieder Feuer im Spiel der Heimelf. Arminia-Coach Jeff Saibene reagierte mit zwei Wechseln (Sporar für Voglsammer, Weihrauch für Hemlein). Das hätte sich fast direkt ausgezahlt: Andraz Sporar scheiterte nur knapp mit einem Drehvolleyschuss (77.). Auch Fürth kam noch einmal gefährlich vor das Arminen-Tor, doch Ortega konnte im Eins-gegen-eins gegen Khaled Narey klären (85.). Ein Cigerci-Fernschuss brachte noch einmal Gefahr (90.+2) - es war die letzte Fürther Chance in diesem Spiel.

Nun im Pokal gegen Düsseldorf

Die Arminia trifft am kommenden Samstag (18.30 Uhr) in der ersten DFB-Pokalhauptrunde auf Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf. Das nächste Punktspiel steht dann am Montag, dem 21. August, auf dem Programm. Der nach zwei Partien noch sieglose VfL Bochum kommt zum Westschlager nach Ostwestfalen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.