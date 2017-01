Borussia Dortmund hat im Kampf um die Champions-League einen Rückschlag erlitten. Der 1. FSV Mainz trotzte dem BVB ein 1:1 (0:1) ab. Marco Reus (3.) brachte die Dortmunder früh in Führung. Mit dem ersten Schuss aufs Tor erzielte Danny Latza (83.) den Ausgleich für die Mainzer. "Wenn man in so einem Spiel nicht konsequent verteidigen will, dann passiert so etwas eben. Das ist mehr als enttäuschend" , sagte BVB-Kapitän Marcel Schmelzer bei Sky. Bei Mainz war man mit dem Remis natürlich nicht unzufrieden: "Die Mannschaft hat Charakter bewiesen. Den Punkt nehmen wir gerne mit" , sagte Fabian Frei.

Reus, der Mainz-Schreck

Der BVB-Trainer stellte erstmals Afrika-Cup-Rückkehrer Aubameyang, André Schürrle und Marco Reus zusammen in der Bundesliga auf. Das zahlte sich prompt aus. Schürrle ergatterte sich nach einem dicken Patzer von Jean-Philippe Gbamin den Ball und legte auf Reus. Der Nationalspieler hatte keinerlei Probleme zum elften Mal gegen Mainz einen Treffer zu erzielen. Öfter hat gegen die Rheinhessen noch kein Bundesliga-Profi getroffen.

Das BVB-Tor hütete wieder Roman Bürki, der sich am 19. November beim 1:0-Sieg gegen den FC Bayern München die Mittelhand gebrochen hatte und nun nicht ganz unerwartet wieder von Roman Weidenfeller verdrängt hat. Viel zu tun hatte der Schweizer nicht, dann die Hausherren wirkten lange wie das Kaninchen vor der Schlange.

Mainzer Treffer zu Unrecht nicht gegeben

Die Mainzer ließen sich dennoch durch den frühen Rückstand nicht entmutigen. Ihrem Spiel war aber deutlich anzumerken, dass die Ideen des abgewanderten Regisseurs Yunus Malli schmerzlich vermisst werden. Dennoch wirkte die Hintermannschaft des BVB um Matthias Ginter und Sokratis nicht immer sattelfest, etwa in der 14. Minute, als Yoshinori Muto den Ball im Dortmunder Tor versenkte. Schiedsrichter Felix Zwayer gab den Treffer wegen vermeintlicher Abseitsposition des Mainzers nicht - eine Fehlentscheidung.

In der Folge blieben die Dortmunder überlegen, machten aber zu wenig daraus. Nach der Pause wurden die Mainzer stärker, der BVB spielte viel zu passiv und lauerte auf Konter. Auch die Einwechslung von Götze für Raphael Guerreiro in der 66. Minute änderte nicht viel. Doch später rächte es sich, dass die Gäste vor dem Wechsel durch Aubameyang, Sokratis und Lukasz Piszczek Chancen zu höheren Führung hatten liegen gelassen.

Aubameyang blieb blass und wurde im zweiten Durchgang ausgewechselt. Prickelnde Torraumszenen blieben Mangelware, das Spiel plätscherte dahin, bis Latza für den FSV zum Ausgleich traf. Dabei blieb es trotz hektischer Schlussphase bis zum Abpfiff.

Der BVB ist nach dem Auftakt der Rückrunde punktgleich mit der TSG Hoffenheim Tabellen-Vierter, liegt mit 31 Punkten einen Zähler hinter Eintracht Frankfurt, hat aber klaren Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München und Aufsteiger RB Leipzig.

Krkic wechselt nach Mainz

Gute Nachricht für die Mainzer: Der Spanier Bojan Krkic wechselt von Stoke City aus der Premier League zu den Rheinhessen. Der 26-Jährige, einst Riesentalent beim FC Barcelona, kommt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison und soll wie einst Malli für Ideen im Mainzer Spiel sorgen.