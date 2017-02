Fortuna wartet weiter auf einen Sieg

Gegen den 1. FC Kaiserslautern mit dem früheren Düsseldorfer Aufstiegstrainer Norbert Meier auf der Bank reichte es für die Rheinländer nur zu einem 1:1 (0:0). Fortuna blieb dadurch zum siebten Mal in Folge ohne einen Dreier, holte aber immerhin den ersten Punkt nach der Winterpause.

Robert Glatzel brachte Kaiserslautern in der 53. Minute in Führung, sechs Minuten später gelang Marcel Sobottka der Ausgleich. Für Fortuna war es der erste Treffer nach zuvor 533 torlosen Minuten.

Funkels Elf deutlich verbessert

Vor 21.867 Zuschauern präsentierte sich Düsseldorf zwar gegenüber den beiden Niederlagen im neuen Jahr gegen Sandhausen (0:3) und beim Aufstiegskandidaten VfB Stuttgart (0:2) stark verbessert, im Abschluss war das Team des früheren FCK -Profis Friedhelm Funkel aber über weite Strecken wieder mal viel zu harmlos.

Die Gäste aus der Pfalz, die am Wochenende zuvor durch ein 1:0 gegen Aufsteiger Würzburger Kickers ihre Negativserie von sechs Spielen ohne Dreier beenden konnten, hatten in der Offensive allerdings zunächst auch nicht viel zu bieten. Nach einer ersten Hälfte ohne Torchancen nutzte dann Glatzel, der gegen Würzburg den Siegtreffer erzielt hatte, die erste gute Möglichkeit der Lauterer. Nachdem Ihlas Bebou zwei Minuten später für Fortuna nur den Pfosten traf, machte es Sobottka wenig später besser. Der Düsseldorfer Kaan Ayhan scheiterte in der 82. Minute ebenfalls am Aluminium.