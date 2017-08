FC Schalke 04 - RB Leipzig 2:0

Der Revierklub besiegte im Topspiel des ersten Bundesliga-Spieltags am Samstagabend (19.08.2017) den Vorjahres-Zweiten RB Leipzig verdient mit 2:0 (1:0). Der Algerier Nabil Bentaleb brachte die Schalker in der 43. Spielminute per Foulelfmeter in Front. Jewgeni Konopljanka (73.) machte den ersten Bundesligasieg gegen die Sachsen nach einem tollen Konter perfekt.

Tedesco: "Mannschaft intensiv vorbereitet"

"Die Mannschaft ist ans Limit gegangen, auch kämpferisch, deshalb sind wir rundum zufrieden", sagte Manager Christian Heidel und gab zu, "erleichtert" zu sein. "Es fühlt sich gut an. Die Atmosphäre war gigantisch", sagte Tedesco. "Wir haben die Mannschaft intensiv vorbereitet, es war ein leidenschaftliches Spiel." Ralph Hasenhüttl, Trainer von RB Leipzig, haderte mit der Elfmeterentscheidung. "Wir waren gut im Spiel, aber darfst nicht so einen Elfer bekommen. Uns hat heute schon ein bisschen das Spielglück gefehlt. Es war kein guter Start unterm Strich, aber mir ist nicht bange."

Video starten, abbrechen mit Escape Schalke überzeugt gegen Leipzig | Sportschau | 19.08.2017 | 01:03 Min. | Verfügbar bis 19.08.2018 | Das Erste

Naldo organisiert Schalker Abwehr überragend